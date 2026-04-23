“เข้ม-กระทิง-มาเบล-เอินเอิน” เปิดม่าน “สอดสร้อยมาลา” ประชันรุ่นใหญ่ “แหม่ม-หมิว-อู๋”

ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอย “สอดสร้อยมาลา” การรวมตัวของ “เข้ม - กระทิง - มาเบล - เอินเอิน” ที่พร้อมประชันฝีมือ ทวีความเข้มข้นด้วยตัวพ่อตัวแม่ “แหม่ม - หมิว - อู๋”
“เปิดม่านละครชีวิตของสองนางรำหลวง ที่ต้องเผชิญโชคชะตาที่เปลี่ยนผัน จากรักสู่บาดหมาง มิตรภาพอันงดงามกลับเป็นบาดแผล ท่ามกลางบ้านเมืองที่ผันแปร เรื่องราวความรัก มิตรภาพ และคราบน้ำตา กำลังจะถูกเปิดเผย...”
ช่องวัน 31 พร้อมเปิดม่านละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ “สอดสร้อยมาลา” หนึ่งในละครแห่งปีที่หลายคนรอคอย การรวมตัวกันของเหล่านักแสดงชื่อดัง กับการถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น “เมื่อมิตรภาพของสองนางรำเพื่อนรักต้องพังทลาย เพราะรักเกินเพื่อน” นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ ที่มาประชันบทบาทกับ 2 สาว มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา เสริมทัพความเข้มข้นด้วยการโคจรมาพบกันของตัวพ่อตัวแม่ฝีมือพรีเมี่ยมอย่าง แหม่ม คัทลียา, หมิว ลลิตา และ อู๋ ธนากร ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่งที่มาสร้างสีสันคับจอ อาทิ เพชร โบราณินทร์, นาน่า ศวรรยา, เง็ก กัลยา ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, วรรณวิภา สามงามแจ่ม, จุติมา แย้มศิริ พร้อมการันตีโปรดักชั่นสุดตราตรึงใจ ด้วยฝีมือกำกับการแสดงของ สันต์ ศรีแก้วหล่อ เจ้าของผลงาน สงครามสมรส, แม่หยัว, วันทอง, บางกอกคณิกา, ใต้หล้า ฯลฯ
“สอดสร้อยมาลา” เป็นเรื่องราวของ 2 นางรำเพื่อนรัก มาลา (เอินเอิน ฟาติมา) และ สร้อย (มาเบล สุชาดา) นางรำคู่พระนางที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนางรำที่รำได้สวยมีเสน่ห์ จนคนทั่วพระนครทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างก็หลงใหล รวมทั้ง ท่านชายราม (กระทิง ขุนณรงค์) ราชนิกุลหนุ่มนักเรียนนอก และ หมวดพร้อม (เข้ม หัสวีร์) นายทหารอนาคตไกล แต่ท่ามกลางการแย่งชิงหัวใจของสองหนุ่ม มิตรภาพระหว่างเพื่อนรักกลับขาดสะบั้น เมื่อสร้อยรักมาลาเกินเพื่อน เมื่อความเชื่อใจถูกทำลาย มาลาไม่อาจยอมรับความรู้สึกนี้ได้ นำไปสู่ความบาดหมางที่กัดกินใจไปทั้งชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางบ้านเมืองที่ผันแปร เรื่องราวความรัก มิตรภาพ และคราบน้ำตา จะลงเอยอย่างไร? ต้องติดตามชม
ติดตามชมละคร “สอดสร้อยมาลา” ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกพุธที่ 22 เมษายน 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
