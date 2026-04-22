เรื่องย่อซีรีส์ “สกุณาซ่อนรัก”
บทประพันธ์ : -
บทโทรทัศน์ : สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์, นภัค ไตรเจริญเดช
กำกับการแสดง : ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ผลิต : ช่อง one31
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
“สกุณาซ่อนรัก” เป็นเรื่องราวของ เซิน (เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) ลูกสาวเจ้าสัวธุรกิจค้าข้าว ที่แต่งงานกับ เพิ่ม (ฟิล์ม ธนภัทร) ข้าราชการหนุ่มมาดโก้อนาคตไกล ทั้งคู่เริ่มต้นคืนวิวาห์ด้วยไฟรักสุดร้อนแรง แต่เหมือนสวรรค์กลั่นแกล้ง เมื่อเพิ่มต้องไปราชการที่ปีนังนานกว่า 3 เดือน ทิ้งให้เซินต้องเผชิญชะตากรรมในบ้านอย่างยากลำบาก เพราะ คุณหญิงพรรณี (นก สินจัย) แม่สามี คอยกดขี่เหยียดหยามเธอทุกวินาที สิ่งเดียวที่ทำให้เซินประคองสติอยู่ได้คือการรอคอยอ้อมกอดและรสรักจากสามี แต่เมื่อถึงวันที่เพิ่มกลับมา.. ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิม เขาเปลี่ยนเป็นคนละคน เย็นชา เมินเฉย และปฏิเสธสัมผัสจากเซินอย่างสิ้นเชิง ในวันที่หัวใจแตกสลายและร่างกายโหยหาความอบอุ่น โทน (เทศน์ ไมรอน) คนขับรถหนุ่ม คือคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างและพาเธอโบยบินหนีจากความอึดอัดในบ้าน ความใกล้ชิดนำไปสู่ความปรารถนาที่ยากจะต้านทาน เมื่อ “สกุณา” ตัวนี้อยากจะโบยบินออกจากกรงขัง เธอจะกล้าก้าวข้ามเส้นแห่งความถูกต้องสู่ความสัมพันธ์ลับที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่! ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ รับบท เพิ่ม
เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช รับบท เซิน
เทศน์ ไมรอน รับบท โทน
นก สินจัย เปล่งพานิช รับบท คุณหญิงพรรณี
กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี รับบท
นิว อัครวินท์ รับบท
เจี๊ยบ ปวีณา ชารีฟสกุล รับบท
