“ฟิล์ม-เทศน์” เปิดศึกชิงรัก “เพิร์ธ” ในซีรีส์ “สกุณาซ่อนรัก”

ช่องวัน 31 ส่งซีรีส์โรแมนซ์ “สกุณาซ่อนรัก” ดึง 2 พระเอก “ฟิล์ม ธนภัทร - เทศน์ ไมรอน” ประชันฝีมือ “เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา” สลัดลุคใส พลิกบทบาทครั้งใหม่สุดร้อนแรง เผยความลับที่ต้องซ่อนเร้นพร้อมกัน 27 เมษายนนี้
ช่องวัน 31 ปล่อยหมัดเด็ดส่งท้ายเดือนเมษายน พาผู้ชมร้อนรักไปกับซีรีส์แนวโรแมนซ์แห่งปี “สกุณาซ่อนรัก” หนึ่งในคอนเทนต์จริตไทยจาก oneD ORIGINAL ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่เปิดตัวทีเซอร์ครั้งแรก โดยคว้า 2 พระเอกสุดหล่อต่างคาแร็กเตอร์ ฟิล์ม ธนภัทร และ เทศน์ ไมรอน มาประชันบทบาทสุดท้าทายด้วยกันเป็นครั้งแรก และการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาว เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ร่วมด้วยนักแสดงฝีมือระดับเทพ นก สินจัย, กบ ทรงสิทธิ์, นิว อัครวินท์, เจี๊ยบ ปวีณา ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย สร้างสรรค์ สันติมณีรัตน์, นภัค ไตรเจริญเดช กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ
เมื่อ “ความลับ” ที่ต้องซ่อนเร้น เป็นที่มาของการ “ซ่อนร้าย” กลายเป็น “ความปรารถ” ที่ต้อง “ซ่อนรัก”
“สกุณาซ่อนรัก” เป็นเรื่องราวของ เซิน (เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) ลูกสาวเจ้าสัวธุรกิจค้าข้าว ที่แต่งงานกับ เพิ่ม (ฟิล์ม ธนภัทร) ข้าราชการหนุ่มมาดโก้อนาคตไกล ทั้งคู่เริ่มต้นคืนวิวาห์ด้วยไฟรักสุดร้อนแรง แต่เหมือนสวรรค์กลั่นแกล้ง เมื่อเพิ่มต้องไปราชการที่ปีนังนานกว่า 3 เดือน ทิ้งให้เซินต้องเผชิญชะตากรรมในบ้านอย่างยากลำบาก เพราะ คุณหญิงพรรณี (นก สินจัย) แม่สามี คอยกดขี่เหยียดหยามเธอทุกวินาที สิ่งเดียวที่ทำให้เซินประคองสติอยู่ได้คือการรอคอยอ้อมกอดและรสรักจากสามี แต่เมื่อถึงวันที่เพิ่มกลับมา.. ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิม เขาเปลี่ยนเป็นคนละคน เย็นชา เมินเฉย และปฏิเสธสัมผัสจากเซินอย่างสิ้นเชิง ในวันที่หัวใจแตกสลายและร่างกายโหยหาความอบอุ่น โทน (เทศน์ ไมรอน) คนขับรถหนุ่ม คือคนเดียวที่คอยอยู่เคียงข้างและพาเธอโบยบินหนีจากความอึดอัดในบ้าน ความใกล้ชิดนำไปสู่ความปรารถนาที่ยากจะต้านทาน เมื่อ “สกุณา” ตัวนี้อยากจะโบยบินออกจากกรงขัง เธอจะกล้าก้าวข้ามเส้นแห่งความถูกต้องสู่ความสัมพันธ์ลับที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่! ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “สกุณาซ่อนรัก” เริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 และทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
