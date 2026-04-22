“อีฟ” ชื่นใจ “บ้านนางรำ” กระแสดี สำเนียงอีสานเป๊ะได้ “แอนน่า-บิ๊กเอ็ม” ช่วยติว

“อีฟ กัญณัฐสินี” ดีใจ “บ้านนางรำ” กระแสดี เปิดใจทำการบ้านอย่างหนัก ใจฟูแฟนละคร 7HD ชมสำเนียงอีสานเป๊ะ เผยได้ “แอนน่า กลึคส์” และ “บิ๊กเอ็ม สุเมธา” ช่วยเป็นติวเตอร์
กระแสแรงต่อเนื่อง สำหรับละครดราม่า “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัด กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ นำแสดงโดย ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ และ แอนน่า กลึคส์ ที่ยิ่งเดินเรื่องเข้าสู่ครึ่งหลังความเข้มข้นก็ยิ่งทวีคูณ พร้อมเรตติ้งที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำเอาทีมงานและนักแสดงหายเหนื่อยไปตามๆ กัน หนึ่งในนั้นก็คือสาว “อีฟ กัญณัฐสินี ทรัพย์มี” ที่ได้รับคำชมล้นหลามจากบท “มิ้น” ตัวละครสายสดใสที่ช่วยเติมสีสันให้เรื่อง
แม้ชีวิตจริงจะเป็นสาวกรุงเทพฯ เต็มตัว แต่อีฟต้องพลิกบทบาทครั้งสำคัญ พูดสำเนียงอีสานเกือบทั้งเรื่อง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงแรกกดดันไม่น้อย แต่เมื่อเห็นฟีดแบ็กจากแฟนละครที่ชื่นชมว่าสำเนียงเป็นธรรมชาติก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับ “ใจฟู” เผยความรู้สึกว่า
“ต้องบอกว่าฟีดแบ็กละคร บ้านนางรำ ดีมากๆ ค่ะ มีแฟนละครของช่องต่างคอมเมนต์ชมว่าตัวละคร มิ้น ที่อีฟแสดงน่ารักดี มีความแก่น สดใสร่าเริง เป็นตัวละครที่เบรกความดราม่าของเรื่องนี้ได้ดี แล้วก็ชมว่าสำเนียงอีสานที่อีฟพูดในเรื่องดีมาก ฟังแล้วไม่ขัดหูเลย เวลาละครออกอากาศอีฟดูละครไปอ่านคอมเมนต์ไปด้วย เห็นหลายคนชมแล้วรู้สึกดีใจมาก ยอมรับว่าตอนแรกอีฟค่อนข้างเครียดและกังวลเรื่องการพูดภาษาอีสานค่ะ แต่พอเห็นฟีดแบ็กจากทุกคนเลยแฮปปี้มาก เพราะอีฟเป็นคนภาคกลาง แต่ในละครต้องพูดบทอีสานแทบจะทั้งเรื่อง จะมีบางฉากที่พูดกลางบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะพูดอีสาน ต้องทำการบ้านค่อนข้างหนัก นั่งเขียนบทเป็นภาษาคาราโอเกะว่าต้องออกเสียงสำเนียงอีสานว่ายังไง เพื่อที่จะให้มันออกมาดี ไม่อยากให้คนดูผิดหวัง ซึ่งนอกจากอีฟจะทำการบ้านฝึกฝนออกเสียงจากภาษาคาราโอเกะด้วยตัวเองแล้ว ในกองถ่ายก็จะมีบิ๊กเอ็มกับพี่แอนน่า เพราะเราเข้าฉากด้วยกันบ่อย แล้วก็มีพี่ๆ ในกองถ่ายคอยช่วยสอนสำเนียงค่ะ ซึ่งโชคดีมากๆ ที่กองถ่ายเรื่องนี้มีคนอีสานเยอะ ตอนนี้เห็นฟีดแบ็กแล้วก็ใจฟู ดีใจมากๆ เลยค่ะ
หลังจากนี้ละครจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ แล้วใครที่เห็นว่าบทอีฟอาจจะดูเป็นสีสันของละครแบบนี้ แต่จริงๆ แล้วก็มีพาร์ทดราม่าด้วยเหมือนกันนะคะ คนดูอาจจะคิดว่าตัวละครอีฟไม่ได้ข้ามภพข้ามขาติมาเหมือนคนอื่นที่เขาจะดราม่ากันมาตั้งแต่ชาติก่อน แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่อีฟมีดราม่าร้องไห้ตาแดงเลย ร้องไห้หนักมาก แต่จะเป็นเรื่องอะไรต้องมาติดตามกันดู บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลายคนคาดไม่ถึง ฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้อีฟในบ้านนางรำด้วยนะคะ”
ติดตามชมละคร "บ้านนางรำ" ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35
