เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อุ้ม อิษยา” ยกขันหมากสู่ขอ “แบม สราลี” สุดครึกครื้น บวงสรวงซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” พร้อมเสิร์ฟ 24 เม.ษ.นี้ ทางช่อง 3

ถือฤกษ์งามยามดีแห่ขบวนขันหมากบวงสรวงซีรีส์กันไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับซีรีส์แซฟฟิกเรื่องใหม่จากทางช่อง 3 “Fulfill รักเติมเต็ม” ของ BEC World Original Series ณ ลานด้านหน้าอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนคลับและสื่อมวลชนที่มาร่วมเก็บภาพความประทับใจ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงจอให้แฟนๆ ได้รับชม

นำโดย ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมรักษ์ ณรงค์วิชัย และ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย นำทีมนักแสดง “อุ้ม อิษยา - แบม สราลี” ที่จะมาเล่าเรื่องราวการแต่งงานที่ทุกคนเคยเห็นหรือเคยไปร่วมงานร่วมแสดงความยินดี หลายคนอาจจะมองว่านั่นคือจบอย่างสมบูรณ์มีความสุขและสวยงาม แต่จริงๆ แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นต่อจากนั้น พร้อมด้วยนักแสดง อย่าง เรนเดียร์ ปฤสยา, โอม คณิน, นุ่น ดารัณ และ เบสท์ ธนัชพร พร้อมด้วยผู้กำกับฯ “นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร”

แถมงานนี้แฟนคลับยังได้จัดขบวนขันหมากมาร่วมสร้างบรรยากาศสุดคึกคัก เปรียบเป็นตัวละคร ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) สู่ขอ พาฝัน (แบม สราลี) ท่ามกลางเสียงเชียร์และแรงซัปพอร์ตล้นหลาม เป็นโมเมนต์ใกล้ชิดแฟนๆ กับกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบอบอุ่น พร้อมจัดเต็มฟู้ดทรัค 5 คัน ให้แฟนคลับและสื่อมวลชนได้อิ่มท้องไปตามๆ กัน

เรียกว่าแค่พิธีบวงสรวงก็เต็มไปด้วยเคมี ความหวาน และพลังสนับสนุนจากแฟนๆ จนทำให้ “Fulfill รักเติมเต็ม” กลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ถูกจับตาตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ พร้อมไปเป็นสักขีพยานร่วมกันทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 24 เมษายน 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

“อุ้ม” ยกขันหมากสู่ขอ “แบม” บวงสรวงซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” สุดครึกครื้น
