เรื่องย่อซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม”
บทประพันธ์ : เจ้าปลาน้อย
บทโทรทัศน์ : อรวรรณ ตันกิติบุตร
กำกับการแสดง : สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
ผลิต : บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
ไออุ่น (อุ้ม อิษยา) วิศวกรสาวเก่ง กับ พาฝัน (แบม สราลี) มัณฑนากรสาวสวย ตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกัน แต่การเป็นคู่ชีวิต นอกจากความสุขสมหวังหรือสวีทหวานก็ยังมีการต้องปรับตัวเข้าหากันของคนสองคน ที่บางทีก็ไม่ได้ถูกใจกันไปซะทุกอย่าง ทั้งปัญหาจากการทำงานที่ถาโถม เรื่องราวของครอบครัวแต่ละฝ่ายที่เข้ามาข้องเกี่ยว หรือแม้แต่การยอมรับความรักระหว่างหญิงรักหญิงจากสังคม ไออุ่นและพาฝันจะจับมือฝ่าฟันแต่ละอุปสรรคไปได้อย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
อิษยา ฮอสุวรรณ ( อุ้ม )รับบทไออุ่น
สราลี ประสิทธิ์ดำรง ( แบม )รับบทพาฝัน
ปฤสยา ศรีรัศวดี ( เรนเดียร์ )รับบทนับหนึ่ง
ดารณีนุช ปสุตนาวิน ( ท็อป )รับบทแม่ปราง
ดารัณ ฐิตะกวิน ( นุ่น )รับบทแม่อนงค์
ศรุต นวประดิษฐกุล ( มิล )รับบทฟีฟ่า
คณิน สแตนลีย์ ( โอม )รับบทกริช
ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ ( อ้น )รับบทน้าฉวี
ธนัชพร อุตสาหจิต ( เบสท์ )รับบทโอปอล
ธนพัฒน์ ศรคุณ ( เป้ย )รับบทเจส
