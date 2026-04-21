“อุ้ม-แบม” โชว์ทะเบียนสมรสครั้งแรก! เปิดฉากชีวิตคู่หลังแต่งงาน

ประกาศข่าวดี! “อุ้ม - แบม” พร้อมโชว์ทะเบียนสมรสครั้งแรก! เปิดฉากชีวิตคู่หลังแต่งงานใน “Fulfill รักเติมเต็ม” เริ่ม 24 เม.ย.นี้
เตรียมปักหมุดรอดูเคมีคู่ใหม่ที่น่าจับตา! BEC World Original Series ส่งซีรีส์แซฟฟิก Original Series เรื่องใหม่ “Fulfill รักเติมเต็ม” ลงจอ พาคนดูสำรวจมิติความรักหลังการแต่งงานในแบบที่ต่างจากนิยายรักจบสวย เพราะครั้งนี้ “การแต่งงาน” ไม่ใช่ตอนจบ แต่คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบหัวใจ จากผลงานการกำกับของ “นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร”
เพราะคือรักแรกของกันและกัน และวาดหวังให้เป็นรักสุดท้ายในชีวิต ไออุ่นและพาฝันตั้งใจสร้างครอบครัวด้วยความรัก แต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อสิ่งที่เคยได้รับกำลังจะแปรเปลี่ยน ความใส่ใจที่เคยมีให้กันเริ่มจางหาย ไออุ่นกับพาฝันโอบกอดความรักให้ยังมั่นคงได้อย่างไร การประกบคู่กันครั้งแรกของนางเอกรอยยิ้มกระชากใจ “อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ” กับบทบาท “ไออุ่น” วิศวกรสาวฝีมือดีที่ใครก็อยากร่วมงานด้วย ประกบคู่กับเจ้าของตายิ้มที่ทำให้ใครตกหลุมรัก “แบม สราลี ประสิทธิ์ดำรง” ในบท “พาฝัน” Interior Design สายละเอียดอ่อน ที่เคมีละมุนชวนจับตามองตั้งแต่เปิดตัว
งานนี้แฟนคลับเตรียมเห็นมุมใหม่ของ “อุ้ม” ที่ต้องพลิกบทบาทจากสาวขี้เขินมาเป็นฝ่ายรุก ถ่ายทอดความรักแบบ “เสือซ่อนเล็บ” โดยเจ้าตัวเล่าถึงตัวละคร ไออุ่น ไว้ว่า “เป็นคนจริงจัง ทุ่มเท ด้วยการทำอาชีพวิศวกร ทำให้เป็นคนที่มองภาพรวม จริงจังทั้งความรัก การใช้ชีวิต การทำงาน พอพื้นฐานเป็นคนขี้อาย ด้วยเลิฟซีนที่ยาวและไม่เคยเข้าหาใครแบบนี้มาก่อน และทางทีมงานอยากเห็นความเป็นเสือในตัวไออุ่น ทำให้ต้อง WorkShop เลิฟซีนเป็นครั้งแรก และต้องขอบคุณแบมที่มาเล่นโปรเจกต์นี้ด้วยกัน โชคดีที่ได้แบมมาเป็นพาร์ทเนอร์มากๆ”
ด้าน “แบม” ก็ไม่น้อยหน้า เพิ่มโหมดขี้อ้อนจนถูกแซวว่าเหมือน “แมวน้อย” พร้อมเผยว่า “ตัว พาฝัน จบ Interior Design เป็นคนดีเทลใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อย ให้ความสำคัญกับครอบครัวที่สร้างเอง ขณะที่อุปสรรคเลิฟซีนของแบมคือเส้นผมที่บังคับทิศทางไม่ได้ เรื่องนี้มีทั้งฉากดราม่าหนักและเลิฟซีนที่ท้าทาย โดยเฉพาะฉากอารมณ์ที่เข้มข้นกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมา และที่สำคัญเลยคือการได้ร่วมงานกับพี่อุ้มเหมือนโชคชะตาพาให้มาเจอกัน”
นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมาเป็นสักขีพยานความรัก พร้อมสร้างความสนุกด้วยทีมนักแสดงคุณภาพ อย่าง เรนเดียร์ ปฤสยา ศรีรัศวดี, มิล ศรุต นวประดิษฐกุล, โอม คณิน สแตนลีย์, ท๊อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน, นุ่น ดารัณ ฐิตะกวิน, อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, เบสท์ ธนัชพร อุตสาหจิต, เป้ย ธนพัฒน์ ศรคุณ ฯลฯ
เตรียมอินไปกับความรัก ความละมุน และดราม่าเข้มข้น ในซีรีส์ “Fulfill รักเติมเต็ม” พร้อมกันหน้าจอทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 24 เมษายน 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
