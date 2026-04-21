เรื่องย่อซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy”
บทโทรทัศน์ : ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์, สรวีร์ อัลภาชน์, อัญชลี ไมตรี และ กิลตา เทพฉิม
กำกับการแสดง : เอ นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์, นุ่น หลักเขต วสิกชาติ และ อ้า สันติ ต่อวิวรรธน์
ผลิต : ช่อง one31
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ เซนท์ (เพิร์ล ศัจกร) ไฮโซหนุ่มมาดนิ่งที่ไร้ศรัทธาในความรัก เขาต้องแบกภาระกอบกู้บริษัทเครื่องหอมของครอบครัวที่กำลังจะปิดตัวลง ทางรอดเดียวคือการออกตามหา “ชาวมู่ตาน” ชนเผ่าลึกลับในป่าลึกทางภาคเหนือที่ร่ำลือกันว่ามีกลิ่นกายหอม ที่นั่น.. เขาได้พบกับ เกสร (พีค ภีมพล) หนุ่มหน้าสวยผู้มาพร้อมกลิ่นหอมเย้ายวนจนหัวใจที่เคยนิ่งสงบต้องสั่นคลอน เซนท์ตัดสินใจพาเกสรกลับเข้าเมืองในฐานะ “วัตถุดิบ” ชิ้นสำคัญ แต่ความลับที่เขาไม่เคยรู้คือกลิ่นมู่ตานจะหอมกรุ่นที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของกลิ่นตกอยู่ในห้วงความรัก ภารกิจกู้บริษัทจึงกลายเป็นภารกิจกู้หัวใจ เมื่อคนที่ไม่เชื่อในรักอย่างเซนท์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าไปนั่งในใจเกสรให้ได้ เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เพิร์ล ศัจกร รับบท เซนท์ (Scent)
พีค ภีมพล รับบท เกสร (Gaysorn)
อ่ำ อัมรินทร์ รับบท วิทยา (Wittaya)
เอี้ยง สวนีย์ รับบท มาตา (Mata)
ตั้งต้น จิณภพ รับบทซัน (Sun)
เพชร โบราณินทร์ รับบท เมฆินทร์ (Mekin)
โอเบย์ ปัณณวิชญ์ รับบท เรย์ (Ray)
ภาคิน ลิขิตอัมพร รับบท ตะวัน (Tawan)
