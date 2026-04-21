“เพิร์ล-พีค” คัมแบ็กคู่จิ้นใน “หลงกลิ่นเกสร” พร้อมตกหัวใจแฟนๆ 25 เม.ย.นี้

ชาว People “เพิร์ล - พีค” เตรียมฟิน ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” เมื่อภารกิจกอบกู้บริษัทเครื่องหอมต้องใช้ความรักเป็นส่วนผสมสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งกลิ่นกายสุดพิเศษ! ลงจอตอนแรก เสาร์ที่ 25 เมษายนนี้
ช่องวัน 31 ส่งซีรีส์โรแมนติกดราม่า “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ผลงานล่าสุดของ 2 หนุ่มสุดฮอต เพิร์ล ศัจกร และ พีค ภีมพล ที่เคยสร้างเคมีสุดฟินตกหัวใจแฟนๆ สาววายทั้งในและนอกประเทศ จากละคร “สลักรักในแสงจันทร์” เมื่อปีที่ผ่านมา และการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของ 2 หนุ่ม เพิร์ล - พีค ในซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ซึ่งเป็นการกลับมาแบบพร้อมเสิร์ฟความสนุก เข้มข้น ครบรส ที่รับรองว่าจะพาคนดู อิน - ฟิน ยิ่งกว่าเดิม “เมื่อ “กลิ่นเกสร” ไม่ได้เป็นแค่ความหอมหวาน แต่คือความพิเศษที่ใครบางคนอยากครอบครอง”
ซึ่งนอกจาก 2 หนุ่ม เพิร์ล ศัจกร - พีค ภีมพล แล้ว ยังได้นักแสดงชั้นนำ อาทิ อ่ำ อัมรินทร์, เพชร โบราณินทร์, ตั้งต้น จิณภพ, โอเบย์ ปัณณวิชญ์, เอี้ยง สวนีย์ ฯลฯ และขอแนะนำ ภาคิน ลิขิตอัมพร มาร่วมสร้างสีสันให้ซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” เข้มข้นทุกอรรถรส บทโทรทัศน์โดย ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์, สรวีร์ อัลภาชน์, อัญชลี ไมตรี, กิลตา เทพฉิม ผลงานการกำกับโดย เอ นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์, นุ่น หลักเขต วสิกชาติ และ อ้า สันติ ต่อวิวรรธน์
“หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” เป็นเรื่องราวของ เซนท์ (เพิร์ล ศัจกร) ไฮโซหนุ่มมาดนิ่งที่ไร้ศรัทธาในความรัก เขาต้องแบกภาระกอบกู้บริษัทเครื่องหอมของครอบครัวที่กำลังจะปิดตัวลง ทางรอดเดียวคือการออกตามหา “ชาวมู่ตาน” ชนเผ่าลึกลับในป่าลึกทางภาคเหนือที่ร่ำลือกันว่ามีกลิ่นกายหอม ที่นั่น.. เขาได้พบกับ เกสร (พีค ภีมพล) หนุ่มหน้าสวยผู้มาพร้อมกลิ่นหอมเย้ายวนจนหัวใจที่เคยนิ่งสงบต้องสั่นคลอน เซนท์ตัดสินใจพาเกสรกลับเข้าเมืองในฐานะ “วัตถุดิบ” ชิ้นสำคัญ แต่ความลับที่เขาไม่เคยรู้คือกลิ่นมู่ตานจะหอมกรุ่นที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของกลิ่นตกอยู่ในห้วงความรัก ภารกิจกู้บริษัทจึงกลายเป็นภารกิจกู้หัวใจ เมื่อคนที่ไม่เชื่อในรักอย่างเซนท์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าไปนั่งในใจเกสรให้ได้
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในซีรีส์ “หลงกลิ่นเกสร - Flower Boy” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
