“นาย” เดินเกมทวงแค้น “หลุยส์” เดือดกลางสนามกอล์ฟ!

เปิดศึกวงสวิง! “นาย ณภัทร” เดินเกมทวงแค้น “หลุยส์ สก๊อตต์” หว่านเสน่ห์ใส่น้อง - แฟนสาว ทำสนามกอล์ฟเดือด ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ”
เจอมาหนัก! สูญเสียทั้งคนรัก สูญเสียครอบครัว สูญเสียตัวตน งานนี้ “ปีระกา” รับบทโดย “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” เกิดความแค้นสุมอก แปลงโฉมกลับมาล้างแค้นทุกคนในนามของ “วายุ” ผู้ชายเทาๆ สายมาเฟีย และเป้าหมายอันดับ 1 จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก “หลุยส์ สก๊อตต์” ที่รับบท “มหาสมุทร” นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลแต่เบื้องหลังดำมืด บอกเลยว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้เดือดสุดไม่แพ้อากาศร้อนระอุของเมืองไทยเลยทีเดียว
ฉากนี้ ปีระกา หรือ วายุ (นาย ณภัทร) รับคำเชิญจาก มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) มาเจอกันที่สนามกอล์ฟ ซึ่งมหาสมุทรไม่รู้ว่าการเจอกันครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนของปีระกาที่จะกลับมาล้างแค้น โดยวายุหว่านเสน่ห์ใส่ เมษา (น้ำหวาน ภูริตา) แฟนสาวของมหาสมุทรและใช้เป็นสื่อกลางเพื่อเข้าให้ถึงตัวของมหาสมุทรอีกทางหนึ่ง แต่ทุกการกระทำของวายุกลับอยู่ในสายตาของ ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) น้องสาวของมหาสมุทรที่ไม่ไว้ใจวายุเลยซักนิด
เบื้องหลังฉากนี้ถ่ายทำในสนามกอล์ฟ ซึ่งถูกใจสองหนุ่มนาย - หลุยส์สุดๆ เพราะเป็นกีฬาสุดโปรดของทั้งคู่ บั๊ม ปริยากร ผู้กำกับฯ เลยจัดให้สองหนุ่มเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องศัพท์เทคนิค การพูดคุยภาษากอล์ฟระหว่างถ่ายทำไปด้วย ส่วนสองสาวน้ำหวาน - มิ้นท์ ก็ดี๊ด๊าสู้แดด มาในชุดสปอร์ตเกิร์ลสดใส ทำให้แดดร้อนๆ ของสนามดูชื่นตาชื่นใจไปหมด ซึ่งนอกจากนายกับหลุยส์จะต้องเปิดศึกดวลกอล์ฟแข่งขันกันแล้ว นายยังต้องคอยหว่านเสน่ห์ใส่น้ำหวาน โดยการอาสาจัดท่าจัดทางสอนการตีกอล์ฟแบบแนบชิดถึงเนื้อถึงตัวจนหัวใจสั่นไหว แต่ใครจะรู้เบื้องหลังสนุกสนานบันเทิงมาก เมื่อน้ำหวานที่มีทักษะกีฬากอล์ฟอยู่บ้างวางท่ามาสวยเป๊ะ จนนายถึงกับฟ้องผู้กำกับฯ บั๊มว่าท่าสวยอยู่แล้วแบบนี้จะให้ผมสอนอะไรอีก ผู้กำกับฯ บั๊มเลยต้องบอกน้ำหวานให้ทำท่าทางแบบผิดๆ ถูกๆ จะได้ให้นายช่วยจับช่วยสอนได้ เรียกว่าเป็นฉากที่เล่นกับใจแฟนสาวสุดๆ ส่วนสาวมิ้นท์จะมาสวยๆ เดินตามหนุ่มๆ ตีกอล์ฟอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่สนุก ผู้กำกับฯ บั๊มเลยจัดให้มิ้นท์คอยตามสอดส่องหวงแฟนแทนพี่ชาย ยิ่งนายหว่านเสน่ห์ใส่น้ำหวานเท่าไหร่สายตามิ้นท์ก็ยิ่งไม่เป็นมิตร หาจังหวะแซะหาจังหวะกัด จนนายสนุกกัดตอบ หยอกล้อกลับทุกดอก แต่ยิ่งกัดกันเท่าไหร่ บอกเลยว่าแฟนละครจะต้องยิ่งฟินมากขึ้นเท่านั้น เพราะสาวมิ้นท์ขาเปลี้ยหกล้มจนนายต้องคอยประคอง มาลองดูกันว่าใครจะหลงเสน่ห์เผลอรักศัตรูก่อนกัน
เกมทวงแค้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ติดตามชมฉากเดือดในสนามกอล์ฟกับการปะทะกันระหว่างนายและหลุยส์ได้ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ฉากนี้ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
