เรื่องย่อละคร “รักได้หรือ Young - Let's Begin Again”
บทประพันธ์ : วัตตรา
บทโทรทัศน์ : จรีรัตน์ แซ่โง้ว
กำกับการแสดง : ศุภฌา ครุฑนาค
ผลิต : มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น
ผู้จัด : จิตตาภา แจ่มปฐม
วัน-เวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
มุก หรือ เวฬุรีย์ (น้ำตาล พิจักขณา) หญิงวัยสามสิบ ที่ลืมตาตื่นจากความฝันแล้วพบกับความจริง หลังจากก้าวข้ามมาหลายสถานะ จาก ด.ญ.สู่นางสาว ไปต่อที่นาง จนตอนนี้ก้าวมาครองสถานะแม่หม้ายผัวหย่า พ่วงตำแหน่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัว มุกใช้ชีวิตในวัยสาวแบบฟาสต์เสต็ป หลังจากจบมหาวิทยาลัยเธอก็แต่งงานกับแฟนคนแรกคือ อภิชาต หรือ กั๊ก (เพ็ชร ฐกฤต) รักแรกสมัยเรียน หลังแต่งงานไม่นานมุกก็ตั้งท้องและมีทายาทให้กับตระกูล “ลี้เจริญ” ของกั๊กผู้เป็นสามี เป็นทั้งเมีย แม่ แม่บ้าน ลูกสะใภ้ เจ้าของและพนักงานบริษัททัวร์ที่มุกและกั๊กช่วยกันสร้างขึ้นมา จนบริษัทแข็งแรงยืนหนึ่งในวงการ ไม่มีใครไม่รู้จัก Family Tour around the world แต่ปัญหาหลักในชีวิตคู่ต้องง่อนแง่น เพราะ เทียนสี (รัดเกล้า อามระดิษ) แม่ผัวจอมแสบที่คอยตั้งด่านอรหันต์ตั้งแต่วันแรกที่มุกก้าวเข้ามาในบ้าน บางทีอาจจะเป็นเพราะหวงลูกชายหรือขาดความรัก กั๊กเลยต้องแปลงร่างเป็นกรรมการคอยห้ามทัพมาตลอด จนถึงวันแตกหัก! วันที่กั๊กสามีของเธอมีหญิงอื่นคือ อุษา (สกุล กัญญาภัค) หญิงสาวที่ดูพร้อมเป็นแม่วัวพันธ์ดี อกชิดนมตู้ม เชิงกรานใหญ่กำลังดี ดูจะถูกใจเทียนสีแม่ผัวตัวดีอยากให้กั๊กได้ปั๊มทายาทเป็นลูกชาย สถานะห่างไกลจากคำว่ากิ๊กมาก เพราะไม่ได้แค่แอบทักไลน์มาหรือแอบเจอกันตอนเมียเผลอ แต่เผยอเข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านอย่างเปิดเผย!
ความอดทนย่อมมีขีดจำกัด พอแล้วกับก้าวที่ล้มลุกคลุกคลานและล้มเหลวนี้ มุกตัดสินใจหย่ากับกั๊ก และก้าวออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเต็มตัว ด้วยความแมนและไม่ชอบเอาเปรียบใครของมุก เธอไม่เอาสมบัติออกมาแม้แต่ชิ้นเดียว ฆ่าได้หยามไม่ได้ ตายยังต้องสตรอง มุกพาลูกสาวกลับไปอยู่กับ อารีย์ (ขวัญฤดี กลมกล่อม) แม่ของเธอ และได้ไปทำงานกับ อนพัฒน์ (ป๊อบ ศิร์รัฐ) ชายวัยสามสิบห้า หนุ่มใหญ่เจ้าของบริษัททัวร์คู่แข่งเบอร์สำคัญของ Family Tour และพ่วงตำแหน่งพ่อหม้ายเนื้อหอมที่สาวๆ อยากมาตอมกันจ้าละหวั่น จากอดีตคู่แข่งทางธุรกิจก้าวมาเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ไฟแรงเว่อร์ อนพัฒน์ชื่นชอบในความสามารถของมุกมาก และหลังๆ เริ่มชอบทุกอย่างที่เป็นมุก พลอย (มายด์ ฑาริกา) และ ขิม (แจ็คกี้ ชาเคอลีน) เพื่อนรักคนสนิทของมุกต่างก็เชียร์ให้มุกได้ลงเอยกับอนพัฒน์ เมื่อพ่อหม้ายเนื้อหอมและแม่หม้ายลูกติดได้มาใกล้ชิดกัน เรื่องควรจะจบตรงนี้แหละ เหมาะสมกันยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยก…
แต่มันไม่จบ มันพีคตรงนี้ เมื่ออนพัฒน์ต้องส่งมุกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญ งานใหญ่ระดับอภิมหาโปรเจกต์ เมื่อมุกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เซ็นต์สัญญากับซีอีโอหนุ่มวัยกระเตาะ หล่อ รวยลากไส้ เจ้าของโรงแรมห้าดาวที่จะมาขยายตลาดในเมืองไทย ธีร์ (มาร์ช จุฑาวุฒิ) ชายหนุ่มอายุยี่สิบหก ทายาทตระกูลดังที่เติบโตที่เมืองนอก ซีอีโอมือทองที่อายุน้อยที่สุดแต่หล่อที่สุดเช่นกัน ธีร์มาเมืองไทยเพื่อต่อยอดทางธุรกิจของตัวเอง และมาเพื่อทำลายธุรกิจโรงแรมของ ณลิน (ก้อย นฤมล) ผู้หญิงที่เป็นแม่แท้ๆ ที่เคยทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังเด็ก เรื่องคงไม่ยากถ้ามุกและธีร์ไม่ตกหลุมรักกัน เรื่องคงไม่ยากถ้าพ่อหนุ่มวัยละอ่อนที่กระชากใจสาวแก่แม่หม้ายตายเกลื่อนกลาดไม่ดันมาตกหลุมรักมนุษย์ป้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้น มุกหญิงแกร่งผู้ที่จัดการได้ทุกเรื่องตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบ จบได้ทุกปัญหา แต่ก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซน เรื่องของผู้หญิงที่ต้องมาเจอเด็ก หลงรักเด็ก และเธอ…กำลังจะกินเด็ก!
รายชื่อนักแสดง
น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ รับบท เวฬุรีย์ (มุก)
มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล รับบท ธีร์ (MR.TJ)
เอวา ด.ญ.ศิรภัสสร อนันต์สุขสมศรี รับบท ของขวัญ
ขวัญ ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบท อารีย์
เพ็ชร ฐกฤต ตวันพงค์ รับบท อภิชาต (กั๊ก)
สกุล กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์ รับบท อุษา
ต๊งเหน่ง รัดเกล้า อามระดิษ รับบท เทียนสี
ป๊อป ศิร์รัฐ นิธิธนวิบูลย์ รับบท อนพัฒน์
แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม รับบท พริ้มพราว
โอฟาห์ ด.ช. ศิฏวศิลป์ กบิลชลธิศ รับบท ปูนปั้น
ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์ รับบท เบลล่า (เบลล์)
แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ รับบท ขิม
มายด์ ฑาริกา อินสุวรรณ์ รับบท พลอย
วุตม์ สุรินทร คารวุตม์ รับบท ซื่อตรง
แจ๊ค จักรพันธ์ จันโอ รับบท เข็มทิศ
มะปราง วิรา เสณีตันติภากุล รับบท เมย์
เรนเดียร์ ปฤสยา เจริญเนติศาสตร์ รับบท หวาน
ป้อ ปริญญ์ วิกรานต์ รับบท พิทักษ์
ก้อย นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท ณลิน
ภัสสร บุณยเกียรติ รับบท แอนนา
