“มาร์ช – น้ำตาล” แท็กทีมเสิร์ฟละครฮีลใจ “รักได้หรือ Young” ปลุกความหวังในหัวใจพร้อมกัน 25 เมษายนนี้
ช่อง 3 พร้อมปลุกความหวังในหัวใจของทุกคน เตรียมเสิร์ฟละครน้ำดี “รักได้หรือ Young” มาฮีลใจผู้ชม ผลงานของผู้จัด “จ๊ะ จิตตาภา แจ่มปฐม” จากค่าย มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น ที่ได้ “มาร์ช จุฑาวุฒิ” โคจรมาพบกับ “น้ำตาล พิจักขณา” ครั้งแรก ร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เพ็ชร ฐกฤต, สกุล กัญญาภัค, รัดเกล้า อามระดิษ, ขวัญฤดี กลมกล่อม, ป๊อบ ศิร์รัฐ, แคร์ ฉัตรฑริกา, ลีน่า ลลินา, แจ็คกี้ ชาเคอลีน, มายด์ ฑาริกา, มะปราง กุลภัสสรณ์, เรนเดียร์ ปฤสยา, ก้อย นฤมล, ป้อ ปริญญ์, วุตม์ สุรินทร และ แจ๊ค จักรพันธ์ การันตีความสนุกครบทุกรสชาติ สะท้อนมุมมองและปัญหาความรักหลากหลายรูปแบบที่ทุกคนต่างต้องเรียนรู้ มาพิสูจน์และปลอบประโลมหัวใจพร้อมกัน เริ่มตอนแรก 25 เมษายนนี้!
“รักได้หรือ young” บทประพันธ์ “วัตตรา” บทโทรทัศน์โดย “จรีรัตน์ แซ่โง้ว” และได้ผู้กำกับฝีมือดี “ศุภฌา ครุฑนาค” มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของ เวฬุรีย์ (น้ำตาล พิจักขณา) คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจเปลี่ยวที่โดนรักแรกทำร้ายจนสะบักสะบอม เธอเคยเชื่อว่าความรักคือทุกสิ่ง แต่ความจริงพังพินาศ และเธอไม่พร้อมที่จะรักใคร จนวันหนึ่ง ธีร์ (มาร์ช จุฑาวุฒิ) ชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งหน้าตา ฐานะ แต่ก็ฉาบไปด้วยอดีตที่แสนเจ็บปวด ทำให้เขารักใครไม่เป็น และไม่พร้อมที่จะรักใครได้ก้าวเข้ามาในชีวิตเธอ ความรักมักเล่นตลกทำให้เขาและเธอต้องร่วมกันค้นหาคำตอบว่าพร้อมที่จะ...รักได้หรือYoung
“มาร์ช จุฑาวุฒิ” เผยถึงบทบาทและการร่วมงานกันกับน้ำตาลครั้งแรกว่า “ผมรับบทเป็นธีร์ครับ เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่จะขึ้นมาบริหารแทนรุ่นพ่อรุ่นแม่ เขาเติบโตมากับบ้านที่ค่อนข้างเป๊ะ มีประสบการณ์ชีวิตที่หนัก เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยแสดงออกแต่ลึกๆ เป็นคนจิตใจอ่อนโยน สำหรับผมตัวละครธีร์ค่อนข้างไกลตัวมากในรูปแบบการแสดงออก ปมเกี่ยวกับครอบครัวที่ผ่านมาก็ค่อนข้างรุนแรง เป็นอะไรที่เราต้องทำการบ้านอย่างหนัก ผมแฮปปี้มากๆ ที่ได้ร่วมงานกับน้ำตาล เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก เขาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำงานได้ดีขึ้น ผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะให้อะไรกับคนดูได้เยอะมาก สอนในเรื่องการเลือกคู่ครองและครอบครัวของเราในอนาคต รวมไปถึงการจัดการครอบครัวของเราในปัจจุบันด้วย คือจริงๆ แล้วการเริ่มต้นใหม่มันยากตรงการนับหนึ่ง แต่เมื่อเรานับไปแล้วมันจะนับสองนับสามนับสี่ได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวจุดประกายให้คุณผู้ชมว่าการที่เราจะเริ่มนับหนึ่งมันยาก...แต่มันเริ่มได้ ขอฝากละคร รักได้หรือ Young และเป็นกำลังใจให้พวกเรา นักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะครับ”
ขณะที่นางเอกสาว “น้ำตาล พิจักขณา” พูดถึงความน่าสนใจของละครเรื่องนี้และการสวมบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครั้งแรกว่า “คาแร็กเตอร์นี้ถือว่าไกลตัวอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลยังไม่เคยมีครอบครัวมาก่อน ยังไม่เคยมีลูก ต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมด แม้กระทั่งกับเด็กเอง น้ำตาลก็ยังไม่เคยเล่นละครกับเด็กเลย เราก็ต้องหาวิธีการหลอกล่อเขา เรื่องนี้มีพัฒนาการของตัวละครค่อนข้างเยอะ ต้องทำการบ้านให้เคลียร์ทุกจุด เข้าใจตัวละครว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ยังมีเรื่องความรักหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเรื่องสถาบันครอบครัวด้วย ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็เลี้ยงลูกไม่เหมือนกัน ดังนั้นผลของการเลี้ยงลูกเป็นแบบไหนก็เกิดจากครอบครัวนี่แหละค่ะ สำหรับเรื่องนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับมาร์ชก็แฮปปี้มาก ดีใจที่ได้ร่วมงานกันค่ะ เขาจะมีการเทคแคร์กันตลอดเวลาว่าซีนนี้น้ำตาลโอเคมั้ย ถ้าไม่โอเคเล่นใหม่ได้นะ รู้สึกว่าเขาใส่ใจเพื่อนร่วมงานมาก ก็ขอฝากละครรักได้หรือ Young ด้วยนะคะ ละครเรื่องนี้ก็น่าจะสอนอะไรให้หลายๆ คนได้เยอะ มีปมซ้อนปมมีเรื่องราวซ้อนเรื่องราว บอกเลยว่าพลาดไม่ได้สักตอนค่ะ”
รอชมและฮีลใจไปพร้อมกันกับละคร “รักได้หรือ Young” จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรอง ที่ต้องถูกทลายหัวใจซึ่งเคยปิดตายให้กลับมาเริ่มต้นรักใหม่อีกครั้ง! ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 โดยวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 เสนอเป็นตอนแรก ห้ามพลาดเด็ดขาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
