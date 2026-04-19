เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” ตอนที่ 12 ตอนจบ!

“จูเนียร์” อยากเป็นเจ้าของ “มาร์ค” เต็มตัว คุกเข่าขอแต่งงาน ส่งท้ายซีรีส์ “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” 19 เมษายนนี้
เมื่อความรักสุกงอม “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) และ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) ตัดสินใจแต่งงาน ท่ามกลางความยินดีของครอบครัว โดยเฉพาะ “อากง” (ปุ๊ มนตรี) ที่อวยพรให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขตลอดไป ส่วน “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) ที่พิสูจน์ตัวเองจน “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) ยอมรับและเชื่อใจอีกครั้งก็วางแผนอนาคตร่วมกัน “ทิม” คุกเข่าขอ “ไป๋” แต่งงาน เพราะอยากมีบ้านอยู่ด้วยกัน และได้ดูแล “ไป๋” ยามป่วย รวมทั้งได้เป็นเจ้าของ “ไป๋” เต็มตัว จะหวานและฟินขนาดไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.12 ตอนจบ! ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
