Prime Video เสริมทัพซีรีส์เกาหลี เปิดตัว 3 เรื่องใหม่! เตรียมสตรีมครึ่งหลังปี 2569

Prime Video ประกาศเปิดตัวผลงานจากเกาหลีเรื่องใหม่ 3 เรื่อง ซึ่งมีกำหนดสตรีมในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับไลน์อัปคอนเทนต์ระดับพรีเมียม และขยายความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทั่วโลกมากยิ่งขึ้น ผลงานใหม่ทั้งสามเรื่องนี้ ต่อยอดจากไลน์อัปคอนเทนต์เกาหลีที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในงาน Prime Video Presents: International Originals เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Prime Video ในการผลักดันตนเองสู่การเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับคอนเทนต์เกาหลี
ซีรีส์ทั้งสามเรื่องมาพร้อมความหลากหลายในแง่ของแนวและสไตล์การเล่าเรื่อง ตั้งแต่แนวโรแมนติกที่สมจริง ถ่ายทอดความซับซ้อนของความรักระยะยาว ไปจนถึงซีรีส์ดราม่าอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับอาหาร ว่าด้วยการหวนคืนสู่ตัวตนและรากเหง้าของตนเอง และความรักในที่ทำงานที่เฉียบคมและทรงพลัง ซึ่งท้าทายกรอบแนวคิดในที่ทำงานแบบเดิมๆ
ผลงานเรื่องแรก A Love Other Than Yours จาก KBS 2TV เป็นซีรีส์โรแมนติกที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและชีวิตอย่างสมจริง นำแสดงโดย ซอคังจุน (Undercover High School, Cheese in the Trap, Boyfriend on Demand) อันอึนจิน (Dynamite Kiss, Hospital Playlist) อีจูอัน (Bon Appétit, Your Majesty, True Beauty) และ โจอารัม (Doctor Cha, The Auditors) ซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของ นัมกุงโฮ และ อีมีโด คู่รักที่คบหากันมานานกว่า 10 ปี ความรักที่เคยร้อนแรงค่อยๆ เติบโตเป็นความผูกพันไว้ใจที่เรียบง่าย แต่เมื่อทั้งสองเริ่มรู้สึกดึงดูดใจกับคนใหม่ๆ พวกเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญในชีวิต ว่าจะเดินหน้าสู่การแต่งงาน หรือเลือกเส้นทางความรักครั้งใหม่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเดิม
ถัดมาคือซีรีส์เรื่องใหม่จาก SLL อย่าง Final Table (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) นำแสดงโดยนักแสดงระดับโลก อันฮโยซอบ (KPop Demon Hunters, Business Proposal) โดยเรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันสุดเข้มข้น ‘The Table: K-Chef 2026’ เวทีเฟ้นหาสุดยอดเชฟอาหารเกาหลีของโลก ซีรีส์พาไปติดตามเรื่องราวของ คังฮัน (อันฮโยซอบ) เชฟผู้พำนักอยู่ในต่างประเทศซึ่งต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันในนามของร้าน ‘Familia’ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผลงานเรื่องนี้เขียนบทและกำกับโดย คิมโดฮุน (The Moon Embracing the Sun) ถ่ายทอดโลกของเชฟมืออาชีพอย่างสมจริง ผ่านเรื่องราวชีวิตที่ลึกซึ้งและการแสดงที่ทรงพลังของทีมนักแสดงที่นำโดยอันฮโยซอบ ด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ ผสานพลังความตื่นเต้นของรายการแข่งขันเรียลลิตี้เข้ากับความเข้มข้นทางอารมณ์ของซีรีส์ดราม่า Final Table นำเสนอทั้งความกดดันของการแข่งขันและเส้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน มอบประสบการณ์การรับชมที่เปี่ยมด้วยชั้นเชิงและกินใจ
ปิดท้ายด้วย Nine to Six ซีรีส์ออฟฟิศโรแมนซ์จากช่อง SBS กำกับโดย อีฮยองมิน (Strong Girl Bong-soon, Heaven’s Postman, Bad Guy) และ โอซงฮี (The Escape of the Seven) ว่าด้วยเรื่องราวของ คังอีจี รองผู้จัดการในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งแตกต่างจากภาพจำของ “ผู้หญิงทำงาน” ทั่วไป เธอไม่ได้ขาดความรักหรือทะเยอทะยานสุดโต่ง แต่เป็นคนทำงานที่ทั้งฉลาดและมีความสามารถ รับมือกับความท้าทายในองค์กรด้วยความนิ่งและเหตุผล ด้วยความที่ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ การแต่งงานจึงถูกพับเก็บไว้เป็นเรื่องรองสำหรับเธอมาโดยตลอด ข้างกายเธอคือ ฮันซอนอู เด็กฝึกงานหนุ่มผู้อบอุ่นจริงใจ เขาเชื่อว่าการทำตามสิ่งที่หัวใจบอก ไม่ได้แปลว่าจะต้องเดินช้ากว่าคนอื่น เมื่อทั้งสองค่อยๆ มองเห็นสิ่งที่อีกฝ่ายมีและตัวเองยังขาด จึงได้เรียนรู้ที่จะก้าวผ่านทั้งเรื่องความรัก การงาน ครอบครัว และแรงกดดันจากสังคม พร้อมค้นหาสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันในแบบของตัวเอง ซีรีส์นำแสดงโดย พัคมินยอง (Siren’s Kiss, Marry My Husband, Confidence Queen) ยุกซองแจ (The Haunted Palace, The Golden Spoon, Guardian: The Lonely and Great God) และ โกซู (Missing: The Other Side, The Front Line, Love 911)
นอกเหนือจากผลงานทั้งสามเรื่องที่เพิ่งประกาศล่าสุด ก่อนหน้านี้ Prime Video ยังได้เปิดเผยไลน์อัปซีรีส์เกาหลีชุดแรกของปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย Siren’s Kiss, Absolute Value of Romance, See You at Work Tomorrow!, Love in Disguise, Sacred Jewel และ Human x Gumiho
