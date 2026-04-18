5 เหตุผลห้ามพลาดชม “วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance” ซีรีส์วัยรุ่นเกาหลีสุดอลวน

เปิด 5 เหตุผลห้ามพลาดชม “วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance” ซีรีส์วัยรุ่นเกาหลีสุดป่วน เมื่อนักเรียนสาวนักเขียนจับแก๊งครูหนุ่มหล่อ 4 สไตล์มาเป็นพระเอกในนิยายของเธอ! เตรียมพบกับความอลวนคูณสองจากพล็อตเรื่องซ้อนเรื่องและเคมีสุดฟิน สตรีมแล้ววันนี้ทาง Prime Video
เตรียมพบกับซีรีส์สดใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งโมเมนต์อบอุ่นใจ เสียงหัวเราะ และความวุ่นวายในรั้วโรงเรียนกันได้เลย เพราะล่าสุดทีมนักแสดงและทีมผู้สร้างจาก "วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance" ยกทีมร่วมงานแถลงข่าวในกรุงโซลกันแบบพร้อมหน้า พร้อมแบ่งปันเรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับการถ่ายทำซีรีส์วัยรุ่นที่ทั้งขี้เล่นและกินใจเป็นการเรียกน้ำย่อยอีกด้วย โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับ อีแทกอน และได้นักแสดงอย่าง คิมฮยางกี, ชาฮักยอน, คิมแจฮยอน, ซนจองฮยอก และ คิมดงกยู มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่ผสานทั้งโมเมนต์วัยรุ่นสุดอลวน จินตนาการซุกซน และการเติบโตของหัวใจ ออกมาเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตาม
ซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของ ยออึยจู นักเรียนมัธยมปลายธรรมดาๆ ที่แอบเขียนนิยายออนไลน์โดยไม่ให้ใครรู้ และเฝ้าฝันถึงวันที่ผลงานของเธอจะโด่งดังเป็นพลุแตก โลกของเธอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เมื่อครูหนุ่มหล่อสี่คนอย่าง กาอูซู (ชาฮักยอน), โนดาจู (คิมแจฮยอน), จองกีจอน (ซนจองฮยอก) และ ยุนดงจู (คิมดงกยู) ย้ายเข้ามาที่โรงเรียน และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับงานเขียนของเธอแบบไม่คาดคิด ด้วยฉากหลังที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียน วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance ถ่ายทอดเรื่องราวของวัยรุ่น มิตรภาพ และการเติบโต ผ่านมุมมองของนักเขียนวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเอง ทั้งในโลกความจริงและจินตนาการ
"วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance" เริ่มสตรีมแล้ววันนี้ ทาง Prime Video ในประเทศไทย และอีกมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก พร้อมตอนใหม่ทุกสัปดาห์ และนี่คือเหตุผลที่ซีรีส์เรื่องนี้แตกต่างและควรอยู่ในลิสต์ที่คุณห้ามพลาด!
1. คิมฮยางกี พลิกบทบาทครั้งใหม่ ในคาแร็กเตอร์สายคอเมดี้ที่น่าจับตา
ในเรื่องนี้ คิมฮยางกี รับบทเป็น ยออึยจู นักเรียนมัธยมปลายแสนธรรมดาที่ใช้เวลาช่วงกลางวันไปกับการเรียนหนังสือ ขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตอีกด้านในยามค่ำคืนในฐานะนักเขียนนิยายออนไลน์มือใหม่ เธอเล่าถึงความประทับใจแรกที่มีต่อบทว่า “ตอนที่ได้อ่านบทครั้งแรก ฉันรู้สึกดึงดูดกับการที่ตัวละครมีความเหมือนการ์ตูน แต่ก็มีมิติหลายด้านด้วย ยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อเลยค่ะ” สำหรับการรับบทคอเมดี้ครั้งแรก เธอบอกว่า “ปกติเป็นฉันเป็นคนที่ชื่นชมนักแสดงสายคอเมดี้มากๆ อยู่แล้ว ครั้งนี้ก็เลยอยากถ่ายทอดความสนุกของบทออกมาให้ได้ดีที่สุด และทำให้ตัวละครดูมีชีวิตจริงๆ” ก่อนจะหัวเราะแล้วเสริมว่า “ฉันอยากเป็นคนตลกดูบ้างเหมือนกันค่ะ” ส่วนในเรื่องของการสร้างคาแร็กเตอร์ เธอเผยว่า “ฉันให้ความสำคัญกับลุคของอึยจูค่อนข้างเยอะ เพื่อให้สื่อบุคลิกของตัวละครให้ชัดขึ้น” พูดได้เลยว่า นี่คือซีรีส์ที่ทำให้คิมฮยางกีได้โชว์อีกด้านของตัวเองออกมา ผ่านพลังการแสดงที่สดใสและน่าเอาใจช่วยในบทนักเรียน ม.ปลาย
2. เคมีดีไม่มีแผ่วไปกับแก๊งครู 4 หนุ่ม 4 สไตล์
แน่นอนว่าหนึ่งในสีสันของซีรีส์เรื่องนี้ คือตัวละครครูหนุ่มทั้ง 4 คน ซึ่งมาพร้อมคาแร็กเตอร์และเสน่ห์เฉพาะตัว ชาฮักยอน พูดถึงตัวละคร กาอูซู ของตัวเองว่า “ภายนอกอาจจะดูนิ่งๆ เป๊ะๆ หน่อย แต่จริงๆ แล้วเขาก็มีมุมเปิ่นๆ อยู่เหมือนกัน ซึ่งผมว่ามันทำให้ตัวละครดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นครับ” ด้าน คิมแจฮยอน ที่รับบท โนดาจู เล่าว่า “ตัวละครของผมเป็นเหมือนตัวสร้างสีสันของกลุ่ม คอยรวมทุกคนไว้ด้วยกัน แล้วก็ทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นด้วยความคาดเดาไม่ได้ของเขาครับ” ขณะที่ คิมดงกยู ผู้รับบท ยุนดงจู กล่าวว่า “ผมจะอยากต่อยอดภาพของครูที่มีภาพลักษณ์แบบ ‘แฟนในฝัน’ ให้ตัวละครดูอบอุ่นและเข้าถึงง่ายมากขึ้นครับ” ส่วน ซนจองฮยอก รับบท จองกีจอน ครูพละที่เป็นที่พึ่งให้คนรอบตัว ช่วยเติมเต็มเคมีของกลุ่มให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น ด้วยบุคลิกที่แตกต่างแต่ลงตัว เกิดเป็นเคมีที่ปังเกินต้าน เติมความสนุกให้กับซีรีส์วัยรุ่นเรื่องนี้แบบทวีคูณ
3. ผู้กำกับที่ถ่ายทอดโมเมนต์ในโลกของวัยรุ่นได้อยู่หมัด
ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย อีแทกอน ซึ่งเคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์ชื่อดังอย่าง Hello My Twenties! และ True to Love โดยเขาเล่าถึงเหตุผลที่สนใจโปรเจกต์นี้ว่า “บทเรื่องนี้อ่านแล้วสนุกมากครับ แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือความรู้สึกของการเป็นวัยรุ่นและความสนุกที่เรื่องนี้ถ่ายทอดออกมา” เขายังพูดถึงธีมหลักของเรื่องด้วยว่า “สุดท้ายแล้ว มันคือเรื่องราวของการเติบโต ช่วงมัธยมเป็นช่วงเวลาที่เราเติบโตขึ้นชัดเจนมาก ประสบการณ์ในตอนนั้นมักจะติดตัวเราไปนาน และหล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ ผมหวังว่าทั้งคนดูและทีมงานจะได้รู้สึกถึงการเติบโตนั้นไปด้วยกันนะครับ”
4. แก๊งนักแสดงที่ชวนให้ผู้ชมนึกถึงวันวานสมัยมัธยม
ซีรีส์เรื่องนี้เต็มไปด้วยพลังความสดใสของวัยรุ่น กลิ่นอายที่ชวนให้นึกถึงวัยเยาว์ และโมเมนต์ที่ใกล้ตัวและชวนให้อินตาม ทีมนักแสดงวัยรุ่นเล่าถึงบรรยากาศในซีรีส์และความรู้สึกระหว่างการถ่ายทำ โดย คิมดงกยู พูดถึงเสน่ห์ของเรื่องนี้ว่า “มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆ แล้วก็สนุกมากๆ” ด้าน ซนจองฮยอก เปรียบเทียบบรรยากาศของเรื่องว่า “ให้ความรู้สึกเหมือนช่วงพักเที่ยงในโรงเรียนที่ทั้งวุ่นวาย สนุก แล้วก็มีพลังมากเลยครับ” ขณะที่ ชาฮักยอน เสริมว่า “มันทำให้ผมนึกถึงช่วงวัยรุ่นจริงๆ แบบพอถึงเวลาเที่ยงก็รีบวิ่งไปโรงอาหาร ผมว่าคนดูน่าจะสัมผัสฟีลแบบนั้นได้เหมือนกัน รวมถึงธีมเรื่องการเติบโตที่อยู่ในเรื่องด้วย” คิมฮยางกี กล่าวเพิ่มเติมว่า “คิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วน่าจะฮีลใจได้ดีมากเลยค่ะ มันทำให้นึกถึงช่วงเวลาในโรงเรียน ฉันหวังว่าคนดูจะสนุกไปกับเรื่องราว และได้ทั้งรอยยิ้มและความรู้สึกดีๆ กลับไปนะคะ” นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกแก๊งนักเรียนจาก Murim Girls’ High School อย่าง ชเวโกยา ที่รับบทโดย คิมโซฮี และ เจนนี่ ที่รับบทโดย นักแสดงชาวสิงคโปร์ แกลดีส์ เบย์ ยังช่วยสร้างสีสันและเติมเต็มเรื่องราว Coming-of-Age ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย
5. ลูกเล่น “เรื่องซ้อนเรื่อง” กับความสนุกแบบคูณสอง
หนึ่งในเสน่ห์ที่โดดเด่นของ Absolute Value of Romance คือพล็อตเรื่องแบบ “เรื่องซ้อนเรื่อง” ที่ขยายเรื่องราวออกจากชีวิตในโรงเรียน ไปสู่โลกในนิยายของยออึยจู ซึ่งในโลกนั้น เหล่าครูจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคาแร็กเตอร์โดยสิ้นเชิง สร้างความแตกต่างที่ทั้งสนุกและเพิ่มมิติใหม่ให้กับเรื่อง ชาฮักยอน ซึ่งรับบทเป็น จูชีออน ในโลกนิยาย เล่าว่า “ตัวละครนี้แทบไม่มีกรอบเลยครับ ตอนเล่นก็มีแอบคิดกันว่า ‘เราไปกันสุดได้ขนาดนี้เลยเหรอ?’ เลยมีหลายโมเมนต์ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆ” ด้าน คิมแจฮยอน เสริมว่า “พอเป็นอีกคาแร็กเตอร์หนึ่ง ผมก็เลยตั้งใจเล่นให้แอ็กชั่นมันใหญ่ขึ้น แล้วก็แสดงอารมณ์ให้ชัดขึ้นไปอีกครับ” ขณะที่ คิมฮยางกี ซึ่งในเรื่องเป็นผู้สร้างโลกนิยายนี้ก็เล่าว่า “พอต้องเข้าฉากพวกนั้นทีไร ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นครูคณิตฯ เลยค่ะ ฉันจะเข้มงวดขึ้น แล้วก็คอยกำกับนักแสดงคนอื่นว่า ‘ทำไมนายพูดแบบนั้นล่ะ’ อะไรแบบนี้ค่ะ”
ด้วยการผสมผสานทั้งความสนุก โมเมนต์อบอุ่นใจ และการเล่าเรื่องที่มีลูกเล่น วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance จะพาผู้ชมไปสัมผัสการเติบโตของวัยรุ่นที่ทั้งวุ่นวายและเต็มไปด้วยช่วงเวลาน่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นรักครั้งแรก จินตนาการที่ไม่มีขีดจำกัด หรือมิตรภาพที่ค่อยๆ หล่อหลอมตัวตนของเรา นี่คือซีรีส์ที่จะโดนใจทุกความรู้สึก
"วุ่นนัก รักสัมบูรณ์ - Absolute Value of Romance" สตรีมแล้ววันนี้ ทาง Prime Video ติดตามตอนใหม่ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น.
