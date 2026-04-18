“แอนน่า” ปลื้ม “บ้านนางรำ” ฟาดดราม่าโดนใจ เรตติ้งพุ่ง

“บ้านนางรำ” ดราม่าฉ่ำโดนใจแฟนละคร ส่งเรตติ้งพุ่ง 3.2 “แอนน่า กลึคส์” ยิ้มแก้มปริ ขอบคุณแฟนละครที่ชื่นชอบ พร้อมชวนลุ้นความสนุกที่จะพีคขึ้นทุกตอน
กระแสแรงไม่แผ่วสำหรับละครดราม่า “บ้านนางรำ” จากค่ายปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัดคนเก่ง กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ที่เดินหน้ากวาดใจแฟนละครอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นและการแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ของทีมนักแสดง นำโดย ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, แอนน่า กลึคส์, แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์, บิ๊กเอ็ม สุเมธา รอยสี และ อีฟ กัญณัฐสินี ทรัพย์มี ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง ที่ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าติดตาม จนล่าสุดโกยเรตติ้งกลุ่มผู้ชม 15+ ทั่วประเทศไปถึง 3.2 (ข้อมูลวันที่ 16 เมษายน 2569)
ด้านนางเอกสาว “แอนน่า กลึคส์” เผยความรู้สึกถึงกระแสตอบรับสุดอบอุ่นว่า “แอนน่าอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนมากๆ นะคะ ตั้งแต่ละครออกอากาศเลย แอนน่าได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆ ทั้งแฟนละครที่เข้ามาทักทายกันเวลาแอนน่าไลฟ์ รวมถึงที่เราได้เจอกัน ทุกคนบอกว่าติดตามชมละครบ้านนางรำอยู่ ต่างชมว่าละครสนุก ได้เห็นแอนน่าในคาแร็กเตอร์ที่ต่างไปจากที่เราเคยเล่นมา ทั้งบทของ บัว ในพาร์ทอดีต รวมถึง ดวงอัปสร ในพาร์ทปัจจุบัน ขอบคุณที่ชอบทุกอย่างในละครบ้านนางรำนะคะ วันนี้พอทราบว่าละครทำเรตติ้งได้ดีแอนน่าก็ยิ่งดีใจค่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราทุกคน ทั้งนักแสดง ทีมงาน โดยเฉพาะพี่กบผู้จัด ที่ตั้งใจทำงานมากๆ กระแสตอบรับและฟีดแบ็กที่ดี จะเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนได้จริงๆ ค่ะ
แอนน่าอยากชวนทุกคนนะคะ ให้มาติดตามละครบ้านนางรำกันต่อไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเข้มข้นแล้วยังเข้มข้นขึ้นกว่านี้ได้อีกแน่นอน รอติดตามชมไปด้วยกันนะคะ”
ติดตามชมละคร “บ้านนางรำ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
