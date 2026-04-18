เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 21-22 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 21 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
เมื่อภาพถ่ายแฟชั่นรูปอาร์ตกึ่งเปลือยของ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ถูกเผยแพร่ลงในโซเชียล ทำให้มินท์กลับมาเป็นที่พูดถึงในวงการบันเทิงอีกครั้ง และทำให้ลูกค้าบริษัทโฆษณาตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางแบบจาก อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) มาเป็นมินท์ทันที ทำให้ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ที่เป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ต้องเข้ามาเคลียร์เรื่องเปลี่ยนตัวนางแบบด้วยตัวเอง ในขณะที่ ลัดดาวัลย์ (ณุศรา ประวันณา) ได้รับการว่าจ้างจากโรงงานแห่งหนึ่งให้ผลิตเสื้อพนักงานจำนวนมากเพื่อส่งออกต่างประเทศ แต่เมื่อถึงวันนัดส่งชุดลัดดาวัลย์กลับพบว่าโรงงานนั้นปิดกิจการไปแล้ว ทำให้ลัดดาวัลย์เครียดหนัก
อ้อมรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของมินท์ จึงหอบเสื้อผ้าไปเทกลางงานอีเวนต์เปิดตัว Women call out ที่มินท์เป็นแอมบาสเดอร์ พร้อมแฉมินท์ว่าทำร้ายครอบครัวของเธอ
ตอนที่ 22 ออกอากาศวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ต้องไปพบกับ คุณศันย์ (กิตติพัฒน์ พุ่มสุโข) ลูกค้าที่จ้างงานเธอเป็นนางแบบโฆษณาตามลำพัง เพราะ ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ถูกลูกน้องของคุณศันย์โทรตามให้ไปคุยเรื่องปรับแก้งานโฆษณาของอ้อมที่บริษัท แต่ในขณะที่อ้อมกำลังคุยงานกับคุณศันย์ เธอกลับถูกคุณศันย์ทำท่าเข้ามาลวนลาม ฝ่าย ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) ก็ถูกเจ้านายเรียกตัวเพราะพบหลักฐานว่าเขาโกงบริษัท ปริเทพพยายามบอกว่าเขาไม่ได้ทำและพยายามหาหลักฐานมายืนยัน แต่เขากลับถูกลวงไปทำร้ายและข่มขู่ให้ลาออก
ฝ่าย มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) แค้นใจที่โดนอ้อมบุกแฉกลางงาน Women call out จึงออกมาแถลงข่าวว่าเธอถูกอ้อมใส่ร้ายให้เสียชื่อเสียง เพราะอ้อมต้องการแย่ง ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ไปจากเธอ โดยมี ชาลินี (หนิง ปณิตา) ช่วยยืนยันว่าสิ่งที่ลูกสาวพูดเป็นความจริง
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
