เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” ตอนที่ 6

รักหวานแฝงความขม! “น้ำตาล-ฟิล์ม” เสิร์ฟโมเมนต์สวีท ลุ้น “มิ้ลค์-เลิฟ-วิว-มิ้ม” ยังวุ่นปมลับ ในซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.6
เมื่อกำแพงในใจทลายลง “ปริม” (น้ำตาล ทิพนารี) ตัดสินใจยอมอ่อนข้อให้ “แบมบี้” (ฟิล์ม รชานันท์) พร้อมดูแลเอาใจใส่ตามใจทุกอย่างเพื่อให้ “แบมบี้” สบายใจที่สุด ทว่าในขณะที่ความสัมพันธ์ฝั่งหนึ่งกำลังเบ่งบาน อีกด้านกลับเริ่มคุกรุ่น เมื่อ “กอหญ้า” (เลิฟ ภัทรานิษฐ์) บังเอิญไปล่วงรู้ความลับบางอย่างที่อาจทำให้ “ชาช่า” (มิ้ลค์ พรรษา) ต้องเสียผลประโยชน์ เธอจึงพยายามดึงสติให้ “ชาช่า” กลับไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าจะตามตื้อเธอไม่เลิก ส่วนทางด้าน “มิน” (วิว เบญญาภา) ในขณะที่ไปเอาเอกสารกับแฟนเก่าดันเกิดเหตุการณ์ฟิวส์ขาดจน “แพรว” (มิ้ม รัตนวดี) ถูกผลักได้รับบาดเจ็บ งานนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของทุกตัวละครกำลังเข้าขั้นชุลมุนสุดขีด แต่ละคนจะจัดการกับความสัมพันธ์ของตัวเองอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” EP.6 ออกอากาศวันจันทร์ 20 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
