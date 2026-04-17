“บิ๊กเอ็ม สุเมธา” เล่นถึงควบ 2 คาแร็กเตอร์ต่างขั้ว แฟนๆ ลุ้นให้มีคู่ใน “บ้านนางรำ”

“บิ๊กเอ็ม-สุเมธา” ปลื้มกระแส “บ้านนางรำ” แฟนละครแห่ชื่นชม หลังโชว์ฝีมือสวม 2 คาแร็กเตอร์ต่างขั้วได้อย่างเข้าถึงบทบาท พร้อมลุ้นเชียร์หนักให้ตัวละครได้คู่ มีรักลงตัว
ยิ่งเดินเรื่องยิ่งสนุก สำหรับละครดราม่า “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัด กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ที่ขนนักแสดงรุ่นใหม่ของช่อง 7HD อย่าง ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์, แอนน่า กลึคส์, แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์, บิ๊กเอ็ม สุเมธา รอยสี และ อีฟ กัญณัฐสินี ทรัพย์มี มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น
งานนี้แฟนละครต่างพร้อมใจชื่นชมทีมนักแสดงรุ่นใหม่ว่าโชว์ฝีมือได้อย่างโดดเด่น ประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นใหญ่ได้แบบไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะ “บิ๊กเอ็ม สุเมธา” ที่ได้รับคำชมว่าพัฒนาฝีมือการแสดงขึ้นอย่างชัดเจน จนหลายคนอินหนักและลุ้นให้ตัวละครของเขาสมหวังในเรื่องความรัก โดยเจ้าตัวมาสปอยล์เบาๆ และเปิดใจถึงบทบาทที่ได้รับ พร้อมฝากขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามชมละครว่า
“ฟีดแบ็กจากแฟนๆ ส่วนใหญ่อยากให้ตัวละครของผมสมหวังเรื่องความรักครับ แล้วก็มีหลายคนบอกว่าไม่ชินกับคาแร็กเตอร์ในพาร์ทอดีตเลยเพราะร้ายมาก แต่ตัวจริงน่ารักพูดจาเพราะมาก พอเรื่องราวมาถึงในพาร์ทปัจจุบันก็ลุ้นว่าจะเป็นคนดีไหม ก็มีคอมเมนต์หลากหลายมาก แต่ชอบที่สุดคือ ทุกคนบอกว่าผมเล่นดีขึ้น โดยเฉพาะในพาร์ทอดีตที่ทุกคนบอกว่าเห็นผมเล่นแล้วอิน กระแสตอบรับดีแบบนี้รู้สึกใจฟูครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ
ด้วยความที่เรื่องนี้ผมเล่นสองคาแร็กเตอร์ พาร์ทอดีตเล่นเป็น ท่านไกร เป็นคนดุ น่าเกรงขาม บ้าอำนาจ ถ้าใครทำให้ไม่พอใจต้องโดนดี แล้วก็เป็นคนมากรัก อยากได้ผู้หญิงหลายคนไปช่วยงานธุรกิจที่บ้าน ส่วนพาร์ทปัจจุบันเล่นเป็น ไกรวิชญ์ คาแร็กเตอร์ต่างจากอดีตมาก เป็นคนที่มีความเชื่อ ความศรัทธา จิตใจดี คอยช่วยเหลือชาวบ้าน จริงใจ รักใครรักจริง แต่จะมีสิ่งที่ทำให้ไกรวิชญ์มีความคิดเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน อยากให้รอติดตาม ทุกคนอาจเดาทางไม่ถูกเลยครับ
ต้องบอกว่าบทบาทที่ได้รับทั้งสองคาแร็กเตอร์ยากคนละแบบ โดยเฉพาะพาร์ทอดีต เป็นอะไรที่ท้าทาย เป็นอะไรที่ใหม่ และเปิดโลกการแสดงให้ผมมากๆ สิ่งที่ยากที่สุดคือการใช้โทนเสียงและความดุของตัวท่านไกร ด้วยที่ไม่เคยเล่นคาแร็กเตอร์แบบนี้มาก่อน ผมเลยต้องทำการบ้านหนักมาก รู้สึกท้าทายการแสดงสุดๆ ส่วนคาแร็กเตอร์ไกรวิชญ์ก็ยากคนละแบบ โทนเสียงต้องต่ำจากพาร์ทอดีต และที่ยากสุดก็คือร้องไห้เยอะมาก เพราะพอเป็นไกรวิชญ์ที่จิตใจดีก็เลยอ่อนไหวต่อโลกมากครับ
ถ้าถามว่าชอบคาแร็กเตอร์ไหนที่สุด ก็น่าจะเป็นคาแร็กเตอร์ท่านไกรในพาร์ทอดีตครับ ที่ได้ติดหนวด ทำผม แต่งองค์ทรงเครื่องแนวพีเรียด พอได้แต่งตัวจัดเต็มรู้สึกเหมือนองค์ลง การวางตัวไม่ต้องพยายาม รู้สึกเป็นท่านไกรจริงๆ แม้กระทั่งน้ำเสียงการพูด บางทีมันออกมาเอง สถานที่และองค์ประกอบฉากต่างๆ มันเอื้อให้อินไปหมด นักแสดงทุกคนที่เข้าฉากด้วยก็เล่นถึงมากๆ หลังจากนี้ละครจะเข้มข้นขึ้นอีก มีแฟนๆ หลายคนลุ้นว่าตัวละครผมในเรื่องนี้จะได้คู่กับใครกันแน่ ฝากลุ้นติดตามชมละครกันนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานและนักแสดงด้วยครับ”
ติดตามชมละคร “บ้านนางรำ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
