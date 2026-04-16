“เพี๊ยซ กนกลดา” คืนจอรอบใน 10 ปี ปลื้มฟีดแบ็ค "บ้านนางรำ" สุดปัง!

“เพี๊ยซ กนกลดา” คัมแบ็กงานแสดงในรอบ 10 ปี กับบทบาท “จอย” ในละคร “บ้านนางรำ” ในจอต้องเล่นเป็นคนรำไม่เป็น แต่ชีวิตจริงดีกรีเป็นถึงนางรำมืออาชีพรำมาแล้วทั่วภาคอีสาน ทั้งสอนรำให้นางเอกของเรื่อง จนคนดูอินเรียกน้าจอยทั่วเมือง
ห่างหายจากงานแสดงไปนานสำหรับอดีตนางงามและนักแสดง “เพี๊ยซ กนกลดา บุตรพิมพา" ที่หวนคืนการแสดงอีกครั้งในรอบ 10 กว่าปี กับละครดราม่าเรื่องล่าสุด "บ้านนางรำ" ค่าบปภัสราโปรดักชั่น ที่กำลังออกอากาศทางช่อง 7 HD
เพี้ยซ เล่าให้ฟังว่า ละครเรื่อง "บ้านนางรำ" เป็นละครที่เกิดขึ้นที่ จ.นครพนม และตัวเธอเองก็ถูกคัดเลือกมาให้รับบท "จอย" ซึ่งจอยเป็นผู้จัดการโรงงานที่พูดภาษาอีสานได้ และเธอรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ถ่ายทอดความเป็นอีสานแท้ๆ รวมถึง "การรำ" ที่แม้ว่าคาแร็กเตอร์ในเรื่อง “จอย” อยากเป็น “นางรำ” แต่รำไม่เป็น ซึ่งต่างจากชีวิตจริงของเธอเลยทีเดียว
“จอยเป็นผู้หญิงในหมู่บ้านที่อยากเป็นนางรำ แต่ก็ไม่ได้เป็น รำไม่เป็นด้วย ซึ่งแตกต่างจากชีวิตจริงของเพี๊ยซ เพราะเพี๊ยซเป็นนางรำที่มีโอกาสได้ไปรำในหลายๆ ที่หลายๆ จังหวัดในภาคอีสาน แล้วก็มีโอกาสได้สอนรำน้องแอนน่าที่เล่นเป็นนางเอกด้วยค่ะ
แล้วก็เล่นกับ น้องไอด้า (พิชามญชุ์ สมเลิศ) ที่เล่นเป็น ฟ้า น้องน่ารักมากๆ เล่นเก่ง จำบทเก่งด้วย พูดอีสานได้แล้ว เพี๊ยซสอนแปปเดียวน้องก็จำได้ค่ะ ตอนนี้ก็กลายเป็นคู่หูกันละค่ะ
ล่าสุด เพี๊ยซก็ได้ไปรำที่วัดอรุณฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เหมือนฝันค่ะ เพี๊ยชไม่คิดว่าตัวเองจะมีบุญขนาดนี้ ได้มารำ และมาเป็นผู้นำขบวนแห่สงกรานต์วัดอรุณฯ ขอบคุณความเป็นอีสานที่ทำให้ได้มายืนตรงนี้ ท่านเลือกเพราะเป็นคนอีสาน รำอีสาน พูดอีสาน และเป็นลูกหลานมหาสารคามค่ะ
ส่วน feedback ของละครเรื่องบ้านนางรำ ก็อยากจะบอกว่าดีมากๆ เวลาไปรำที่ไหนก็จะมีพ่อแม่พี่น้องเข้ามาทักเรียกน้าจอย ส่วนเพื่อนๆ ก็จะแซวว่าเล่นเป็นตัวจริงมากๆ ผู้จัดฯ เขียนบทนี้มาเพื่อให้เพี๊ยซเล่นหรือเปล่า เพราะว่าเล่นเป็นตัวจริงมากๆ เลย
เพี๊ยซกราบขอบคุณพี่กบ ปภัสรา ผู้จัดฯ และช่อง 7HD ที่ให้โอกาสเพี๊ยซได้มามีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ เพี๊ยซขอฝากละครเรื่องบ้านนางรำด้วยนะคะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 1 ทุ่มตรงแทางช่อง 7 HD รับรองม่วนคักๆ เลยจ้า"
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์