เรื่องย่อตอน ละคร “โทษฐานที่รักเธอ” ตอนที่ 1 - 2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ชีวิตนักศึกษาแพทย์ฝีมือดีอย่าง ปีระกา (มีน พีรวิชญ์) ต้องเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน หลังไปมีเรื่องข้องเกี่ยวกับ เจ้าพ่อชัยชนะ (ต็อก ศุภกรณ์) และ วายุ (นาย ณภัทร) สองพ่อลูกมาเฟียฝั่งธนฯ ปีระกาต้องเสีย วิภา (ก้อย นฤมล) และ ปีกุล (ซีน ภัสธรากรณ์) แม่และพี่สาวไปโดยไม่รู้สาเหตุ มีเพียงปีระกาที่หนีรอดออกมาจากบ้านได้อย่างหวุดหวิด ก่อนที่บ้านทั้งหลังจะถูกเผาเพื่อทำลายหลักฐาน และคนทำที่ปีระกาจะไม่มีวันลืมก็คือ “มหาสมุทร” (หลุยส์ สก๊อตต์) นักการเมืองชื่อดังนั่นเอง
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ปีระกา (มีน พีรวิชญ์) ได้เจอกับ ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) เด็กสาวที่ถูกลักพาตัวมาเพียงลำพัง แม้ว่าแทบจะเอาตัวไม่รอดจากการไล่ล่าของ มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) แต่ปีระกากลับยื่นมือเข้าช่วยฟ้าใสแล้วพาหนีไปด้วยกัน ทันทีที่ฟ้าใสปลอดภัยก็ต้องตกใจกับข่าวที่ว่าปีระกาคือฆาตรกรฆ่าคนในครอบครัวตัวเอง ปีระกาต้องหนีหัวซุกหัวซุนไร้ที่พึ่ง มีเพียง เมษา (น้ำหวาน ภูริตา) แฟนสาวคนเดียวที่ปีระกาคิดถึง แต่แล้วเมษากลับเป็นคนแจ้งตำรวจจับปีระกาเสียเอง
ละคร "โทษฐานที่รักเธอ" ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
