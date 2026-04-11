เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ตอนที่ 7

ตอนที่ 7 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3
นับหนึ่ง (มาสุ จรรยางค์ดีกุล) ต้องหนักใจเพราะแม่แท้ๆ มาขอร้องให้ช่วยน้องสาวที่กำลังป่วยหนักและต้องการไขกระดูก ในขณะเดียวกัน สายลม (ตี๋ ธนพล) ก็อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและสนับสนุน จึงทำให้นับหนึ่งรู้สึกอบอุ่นใจ ความใกล้ชิดระหว่างทั้งคู่ค่อยๆ เติมเต็มหัวใจและหวานขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วจู่ๆ ญาณิณ แฟนเก่าของนับหนึ่งก็กลับมา
ด้าน ดินดิน (ต้า นันคุน) ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้ แต่โชคดีที่ ตะวัน (อัส นิติธร) เข้ามาช่วยทัน แม้จะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่การนั่งทำแผลและพูดคุยกันทำให้ทั้งคู่เปิดใจต่อกันมากขึ้น แต่แล้ว ลูกโซ่ กลับถูกเจ้าหนี้จับตัวไปเรียกค่าไถ่ งานนี้พวกเขาจะช่วยลูกโซ่ได้หรือไม่ และหัวใจของแต่ละคู่จะผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้อย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 รับชมย้อนหลังได้ทาง 3Plus และรับชมย้อนหลังแบบ UNCUT ได้ทาง Netflix เวลา 23.30 น.
