“ส้มโอ” ปลื้มเล่น “ลางปริศนา” ทำแฟนๆ มันเขี้ยว ยอมรับบท “อมีนา” สุดงอแง พร้อมให้ข้อคิดเตือนสติสายคลั่งรัก!
พีคแล้วแต่ยังพีคขึ้นได้อีกเรื่อยๆ สำหรับละคร “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่นอกจากจะเล่าเรื่องราวการตามหาครอบครัวที่แท้จริงของพระ - นาง ผ่านลางปริศนาและเรื่องลี้ลับแล้ว อีกหนึ่งเส้นเรื่องที่เข้ามาเป็นสีสันคือตัวละคร อมีนา รับบทโดย ส้มโอ ชมพูนุช พึ่งผล ภรรยาของ เดช (ต้อง สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย) ที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาวุ่นวายกับสามีของเธอ
โดยส้มโอเผยฟีดแบ็กของละครพร้อมความรู้สึกในการมารับบทอมีนาว่า “สำหรับฟีดแบ็กของละครออกมาดีมากๆ เลยค่ะ มีคนถามส้มเยอะเลยว่าบทสรุปของเรื่องจะออกมาแบบไหน แล้วก็มีคนแซวบอกว่าหมั่นเขี้ยวตัวละครอมีนามากๆ ถามว่าเมื่อไหร่อมีนาจะเลิกราวี กล้วย (กานต์ ณัฐชา) สักที ส้มโอมองว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีเลย เพราะแฟนๆ ละครดูแล้วอิน
ซึ่งบทอมีนาในมุมของส้มโอมองว่าผู้หญิงแบบนี้มีอยู่จริงค่ะ คนที่แบบว่าคลั่งรักมากๆ ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว จนมันกลายเป็นความทุกข์ เพราะทุกครั้งที่ตัวละครอมีนาออกมาก็จะมีเรื่องราวตลอด คือไม่อยากให้กล้วยมายุ่งกับ เดช (ต้อง สมิตพงศ์) ก็ต้องทำอะไรสักอย่าง ดังนั้นในมุมหนึ่งตัวละครอมีนาคือสีสันในเรื่อง เป็นคนที่ไม่ยอมใคร คิดว่ายังไงก็ต้องได้ ซึ่งถ้าเทียบกับตัวเอง อมีนาต่างจากส้มโอมากๆ ช่วงแรกๆ ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมอมีนาต้องทำแบบนี้ ทำเพื่ออะไร ได้คุยกับผู้กำกับฯ (ฬอน คณวัชร สังวริบุตร) ซึ่งก็ทำให้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากขึ้น และด้วยความที่พี่ฬอนเป็นผู้กำกับฯ ที่คิดเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ พี่ฬอนจะไม่ตีกรอบให้กับนักแสดงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ส้มโออยากชวนทุกคนติดตามชมลางปริศนากันนะคะ ตอนนี้ละครเข้มข้นมากๆ อย่างฉากที่เห็นว่าอมีนาเหมือนจะกลับตัวได้ แต่สุดท้ายไม่ใช่ กลายเป็นอีกหนึ่งแผนการที่อมีนาทำขึ้นมาเพื่อที่จะกันไม่ให้กล้วยมายุ่งกับเดช อยากให้ทุกคนรอติดตามชมไปเรื่อยๆ ว่าอมีนาจะไปจบที่ตรงไหน ซึ่งในมุมหนึ่งส้มโอมองว่าตัวละครอมีนาก็มีข้อคิดสะท้อนให้คนดูได้เห็นว่า คนเราควรจะรู้จักการปล่อยวางและรับฟังคนอื่นบ้าง จะเป็นคนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าอมีนาปล่อยวางได้บ้างชีวิตจะมีความสุขกว่านี้แน่นอนค่ะ”
ติดตามความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์