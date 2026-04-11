“แคน 2 แผ่นดิน” คืนจอ! ระเบิดความมันอีกครั้ง เริ่มเดือด 16 เม.ย.นี้

ช่อง 7HD เอาใจแฟนละครแอ็กชั่นดราม่า ส่งละคร “แคน 2 แผ่นดิน” คืนจอ! ระเบิดความมันอีกครั้งในช่วง “ละครรีรันบ่าย” เริ่มเดือดทะลุปรอท 16 เมษายนนี้
สนุกทุกช่วงเวลา ช่อง 7HD นำละครคุณภาพแนวแอ็กชั่นดราม่า “แคน 2 แผ่นดิน” กลับมาออกอากาศอีกครั้งในช่วง “ละครรีรันบ่าย” นำแสดงโดย โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, ริส วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด, มะเหมี่ยว พรชดา วราพชระ และ พลอย รัญดภา มันตะลัมพะ
“แคน 2 แผ่นดิน” ถ่ายทอดเรื่องราวของสองพี่น้องผู้เป็นบุตรแห่ง เจ้ารัฐเวียงฟ้า ที่ต้องพลัดพรากจากกันตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยเหตุทางการเมือง ระพิณ (ริส วิชญพงศ์) ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวเศรษฐี เติบโตเป็นตำรวจหนุ่มฝีมือดี ขณะที่ เคน (โอ๊ต ชาคริต) เติบโตในชุมโจร กลายเป็นจอมโจรผู้เก่งกาจ ก่อนที่โชคชะตาจะนำพาทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้ง ท่ามกลางการไล่ล่าขุมทรัพย์ล้ำค่าของรัฐเวียงฟ้าที่สูญหาย
พร้อมด้วยเรื่องราวความรักสุดซับซ้อน เมื่อ พิมสาย (มะเหมี่ยว พรชดา) และ มินตะยา (พลอย รัญดภา) เข้ามาทำให้หัวใจของทั้งสองหนุ่มหวั่นไหว จนเกิดเป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตราย การหักเหลี่ยมเฉือนคม และความรักที่ยากจะลงตัว
ปักหมุดติดตามชมความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในละคร “แคน 2 แผ่นดิน” ช่วง “ละครรีรันบ่าย” ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 14.25 น. และวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 14.40 น. เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
