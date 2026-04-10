แค้นฝังลึก “แพม สุชานุช” ผลัก “แอนน่า” ตกทะเล!

“แพม สุชานุช” แค้นฝังลึกผลัก “แอนน่า กลึคส์” ตกทะเล ในละคร “บ้านนางรำ” เบื้องหลังทุ่มสุดตัว นางเอกเกิดอุบัติเหตุเลือดอาบ แต่สปิริตแรงเกินร้อยถ่ายทำต่อจนจบ
เป็นละครเย็นที่มีกระแสในโลกโซเชียลแบบสุดพลัง สำหรับละครดราม่า "บ้านนางรำ" ผลิตโดยค่ายปภัสราโปรดักชั่น ค่ายละครที่ "ยืนหนึ่งเรื่องดราม่า"
ล่าสุดผู้จัดฯ คนเก่ง "กบ ปภัสรา" ยกทีมไปถ่ายทำที่บางแสน จ.ชลบุรี โดยเซ็ทฉากเป็นบ้านพักตากอากาศของ "ภูริช" (ภูมิ เกียรติภูมิ) ที่แอบพาสาวอย่าง "ดวงอัปสร" (แอนน่า กลึคส์) ไปปรับความเข้าใจ แต่ดันมี "ก้างขวางคอ" ตามมาซะนี่ โดย 2 ผู้กำกับฯ จารึก สงวนพงษ์ และ เอ๋ กษมา ขอถ่ายฉากหวานๆ ของพระนางซะก่อน
ขอบอกว่าฉากนี้หวานมาก หวานแค่ไหนต้องรอดู แต่ฉากที่ต้องใช้เวลาพอสมควร เป็นฉากที่ "ริสา" (แพม สุชานุช) ตาม "ดวงอัปสร" ไปที่โขดหิน ริสาต่อว่าดวงอัปสรแบบเสียๆ หายๆ จน "ดวงอัปสร" จะเดินหนี ด้วยความแค้นฝังลึก "ริสา" ผลัก "ดวงอัปสร" ตกทะเล! ฉากนี้สองสาวต้องประคองตัวไม่ให้ล้ม เพราะโขดหินไม่เสมอกัน แต่ทั้งคู่ก็ทำการแสดงฉากนี้ไปด้วยดี
หลังจากถ่ายฉากนี้ ทีมงานก็ไปเก็บภาพในน้ำ ซึ่งสาวแอนน่าต้องลงไปแช่น้ำ แต่พอจะเดินขึ้นฝั่งปรากฏว่า เหยียบเปลือกหอยจนเลือดไหล ทีมงานต้องรีบเข้ามาปฐมพยาบาล โดยผู้จัดฯ "กบ ปภัสรา" สั่งทีมงานให้ดูแลนักแสดงอย่างดีที่สุด! เมื่อทำแผลเสร็จ ด้วยสปิริตนักแสดง สาวแอนน่าก็ถ่ายทำฉากนี้จนสำเร็จเสร็จสิ้น!
มาคอยลุ้นและให้กำลังใจ "ดวงอัปสร" ว่าจะรอดจากเงื้อมมือของ "ริสา" หรือไม่? ติดตามชมฉากนี้ได้ในละครดราม่า “บ้านนางรำ” วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น ดูทีวี ช่อง 7HD กด 35 ดูย้อนหลังบนแอปพลิเคชั่น TrueVisionsNOW
