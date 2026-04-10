“ซอนญ่า” ยื่นเงื่อนไข “ลูกหมี” แต่งงานแลกที่ดิน!

ดีลนี้มีคนใจสั่น! ศิ (ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์) ยื่นเงื่อนไขแต่งงานท้าหัวใจ เฮียเกล้า (ลูกหมี ปัญญาพัชร) อมยิ้มแทบไม่หยุด ในซีรีส์ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” EP.2
ยิ่งดูยิ่งยิ้มไม่หุบ สำหรับ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ที่ออกอากาศไปเพียง EP. แรก ก็ได้สร้างปรากฏการณ์การถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างมากมาย ทั้งขำ ทั้งดีต่อใจ ครบรสทุกอารมณ์ โดยเฉพาะโลเกชั่นสุดแปลกตาที่พาผู้ชมหลุดออกจากภาพจำเดิมๆ สู่บรรยากาศท้องทุ่งและวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบบ้านนา บวกกับเคมีเคใจของ “ลูกหมี ปัญญาพัชร” กับ “ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์” ที่ร่วมกันถ่ายทอดความสัมพันธ์จากความต่างสุดขั้วได้อย่างน่ารักชวนลุ้น ทำเอาแฟนๆ อินหนักตั้งแต่ตอนแรก พร้อมยกให้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ฟีลกู๊ดที่ดูแล้วใจฟูแบบไม่รู้ตัว
สำหรับ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” EP.2 เรื่องราวความสัมพันธ์ของ ศิ (ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์) และ เฮียเกล้า (ลูกหมี-ปัญญาพัชร) ชวนลุ้นมากขึ้น เมื่อศิได้ยื่นเงื่อนไข 2 ข้อให้เฮียเกล้า คือทั้งคู่จะเป็นเพียงแค่ว่าที่คู่แต่งงานกันไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม ส่วนข้อสอง หากทั้งสองได้แต่งงานกันจริง เฮียเกล้าจะต้องยกที่ดินผืนนั้นให้ศิเป็นค่าสินสอด
งานนี้ทำเอาเฮียเกล้าถึงกับถามกลับทันทีว่า “แล้วเวลาที่เหมาะสมคือตอนไหน” ก่อนที่ศิจะตอบแบบตรงใจแฟนๆ ว่า “ก็ตอนที่เราสองคนรักกันแล้วมั้ง” ประโยคเดียวแต่ทำเอาเฮียเกล้าถึงกับอมยิ้มจนแทบจะหลุดยิ้มออกมา แต่ในท้ายที่สุดแล้วเฮียเกล้าจะโอเคหรือเซย์โนเซ็นสัญญาตกลงตามข้อเสนอครั้งนี้ ร่วมติดตามจุดเริ่มต้นของความรักสุดป่วนที่เต็มไปด้วยความละมุนและชวนอมยิ้มได้ใน “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD (เฉพาะประเทศไทย) พร้อมรับชมทั่วโลกทางแอป iQIYI (ยกเว้นประเทศไทย)
