เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 19 - 20

ตอนที่ 19 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) โกรธที่ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ใช้เส้นสายของ พิชัย (ปริยะ วิมลโนช) ทำให้ ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง เมื่อเห็นมินท์เข้ามาคุยเรื่องงานละครกับเจ้าของสถานีโทรทัศน์จึงเดินเข้าไปต่อว่า แต่มินท์ไม่แคร์เพราะเธอจะทำทุกทางเพื่อเอาคืนที่อ้อมแย่ง ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ไป ในขณะที่ มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) เสียใจที่อ้อมไม่รับรัก แถมยังเห็น ชาลินี (หนิง ปณิตา) ทะเลาะกับพิชัยเรื่องที่ถูกพิชัยนอกใจ มาร์ทจึงไปดื่มเหล้าที่ผับแก้เซ็ง ทำให้ได้เจอกับ พอลล่า (วินนี่ ผิวทอง) ที่เข้ามาขอนั่งคุยด้วย เพื่อต้องการสานสัมพันธ์กับเขาเพราะหวังบางอย่าง!
ตอนที่ 20 ออกอากาศวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) จัดงานวันเกิดด้วยการเลี้ยงอาหารเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กบ้านทอตะวัน โดยมี ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) มาร่วมงานด้วย มินท์วางแผนให้ครูนวล ครูประจำบ้านเลี้ยงเด็กทอตะวัน ชวน อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) มาร่วมงาน โดยอ้างกับครูนวลว่าอยากคืนดีกับอ้อมเพื่อหวังให้อ้อมมาเห็นความสนิทสนมของเธอกับธนนท์ต่อหน้าสื่อที่มาสัมภาษณ์ เมื่ออ้อมมาที่บ้านทอตะวันและได้รู้ว่าถูกมินท์หลอกให้มาร่วมงาน อ้อมกลับได้รับสายจาก ลัดดาวัลย์ (ณุศรา ประวันณา) ว่า ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) ถูกตำรวจเรียกสอบสวนที่โรงพัก อ้อมเลยรีบออกจากงานไปทันที ธนนท์ขอตามอ้อมไปด้วย เพราะคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเขา มินท์โกรธมากที่อ้อมทำให้เธอถูกธนนท์เทในงานวันเกิด!
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์