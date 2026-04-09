ถึงจุดแตกหัก! “แทน” ยอมถอย “ญดา” ไม่ชัดเจนในความรัก

ดราม่าโค้งสุดท้าย! “แทน ดวงแก้ว” ปะทะเดือด “ญดา นริลญา” เมื่อความลับทำรักพังจนถึงทางตัน บทสรุปความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ลุ้นพร้อมกันในตอนจบ “Play Park รักไม่คาดฝัน” วันศุกร์ที่ 10 เมษายนนี้ ทางช่อง 3
เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่สร้างสถิติทำเรตติ้ง New High อยู่ตลอด กับฝีมือการแสดงของ “แทน ดวงแก้ว” และ “ญดา นริลญา” ที่เหมือนพานั่งรถไฟเหาะ และแน่นอนฉากส่งท้ายไม่มีคำว่าธรรมดา กับความพีคที่ทำแฟนๆ ใจสลายไปตามๆ กัน สำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของ “ลิลิน - อิงอิง” ที่เดินทางมาถึงจุดแตกหักแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อลิลินตัดสินใจหันหลังให้กับความรัก หลังจากทนกับความคลุมเครือและความไม่ชัดเจนมานาน
ในฉากสำคัญนี้ ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) ยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง อิงอิง (ญดา นริลญา) และ กาย (เป็นไต๋ นัฐนิช) จึงตัดสินใจบุกไปถึงบ้านเพื่อขอคำตอบสุดท้าย หวังให้ทุกอย่างเคลียร์ แต่กลับต้องผิดหวัง เมื่ออิงอิงยังคงปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดเผยความจริง ทำให้ลิลินถึงกับหมดศรัทธา และเลือกเดินออกมาจากชีวิตของคนที่รัก เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บซ้ำอีกครั้ง โดยเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้หน้าจอ เพราะสาวแทนต้องทำสมาธิเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกความผิดหวังและเสียใจในตัวของคนรัก โดยมีญดายืนส่งอารมณ์ไม่ห่าง ทำให้ฉากนี้เต็มไปด้วยพลังทางการแสดงที่สะเทือนสุดๆ
สุดท้ายความสัมพันธ์ของลิลินและอิงอิงจะจบลงอย่างไร สวนสนุกที่ถูกปิดไปจะเกิดอะไรขึ้น เฝ้าหน้าจอรอลุ้นไปพร้อมกันใน “Play Park รักไม่คาดฝัน” วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เสนอเป็นตอนจบ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
