WeTV ส่ง “อัพ-ภูมิ” สลัดคราบจำเดิมๆ ถ่ายทอดบทบาทใหม่ใน “รักแห่งสีลม”

“อัพ-ภูมิ” พลิกบทบาทครั้งสำคัญ ในซีรีส์สุดร้อนแรง “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ตำรวจหนุ่มปะทะเด็กบาร์โฮสต์ กับความรักต้องห้ามที่เดิมพันด้วยอันตราย ปักหมุดเปิดบาร์พร้อมกัน 24 เม.ย.นี้ ทาง WeTV
เตรียมเขย่าวงการอีกครั้ง เมื่อ “สีลม” กำลังจะลุกเป็นไฟ! สำหรับ WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ซีรีส์โรแมนติก-ดราม่า ที่มาแรงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศ กับการโคจรมาเจอกันอีกครั้งของสองนักแสดงฝีมือดี “อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง” และ “ภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์” ที่เพียงแค่ปล่อย Official Poster และ First Reveal ก็สามารถจุดกระแสฮือฮาไปทั่วโซเชียล ล่าสุด WeTV จับมือ YYDS Entertainment เดินหน้าเร่งเครื่องความปัง ปล่อย Official Trailer ผ่านทาง Youtube : WeTV Original ออกมากระแทกใจแฟนๆ จนโลกออนไลน์แทบแตก ด้วยโทนเรื่องสุดเข้มข้นที่ทั้งร้อนแรง น่าติดตาม กับความรักที่เป็นไปไม่ได้ ก่อนกวาดยอดชมทะลุมากกว่า 100,000 วิว ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงแรก! การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับมากประสบการณ์ “เป๊ปซี่ บัญชร วรเศรษฐ์อารี” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์ชื่อดังมาแล้วมากมาย พร้อมประกาศวันออกอากาศตอนแรก ปักหมุดเปิดบาร์พร้อมกัน 24 เมษายนนี้ บนแพลตฟอร์ม WeTV ที่เดียวเท่านั้น
WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ได้สองนักแสดงมากฝีมือ “อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง” และ “ภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์” มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น พร้อมพลิกบทบาทครั้งสำคัญ สลัดภาพจำเดิมกับการรับบทเป็น “ตำรวจหนุ่ม” และ “หนุ่มบาร์โฮสต์” สองตัวละครที่เต็มไปด้วยมิติทางอารมณ์ ความสัมพันธ์อันซับซ้อน และปมในใจที่ยากจะคาดเดา โดยทั้งคู่ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดตัวละครออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ
นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือที่มาร่วมสร้างสีสันแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น ไจ๋ ซีร่า, บอส ชนกันต์, วอลโว่ ศุภกิตต์, เอฟโฟร์ พีรวิชญ์, อิน อินทัช, เขตต์ ธนพล, แก้ม ญาณิศา, เล ทะเล, ริว อิงครัต, กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ และอีกมากมาย ที่จะมาร่วมเติมเต็มเรื่องราวให้เข้มข้นและน่าติดตามยิ่งขึ้น
WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่เคราะห์ซ้ำกำซัดของ “วายุ” (รับบทโดย ภูมิ ภูริพันธ์) เด็กหนุ่มสถาปัตย์ที่กำลังจะเรียนจบ ให้เข้ามาเป็นหนุ่มบาร์โฮสต์ เพื่อชดใช้หนี้แทนแม่และดูแลหลานที่ถูกทิ้ง แต่ดันทำถึง เขาขึ้นเป็นตัวท็อปแห่ง Moonlit Bar บาร์โฮสต์ย่านสีลม จนโดนรุ่นพี่โฮสต์กันซีน วางแผนให้ไปเจอกับลูกค้าสุดซาดิสม์และเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้เจอกับ “กฤษฏ์” (รับบทโดย อัพ ภูมิพัฒน์) ผู้กองหนุ่มสุดเพอร์เฟกต์ ที่เข้ามาช่วยเหลือเขาไว้ จนทำให้วายุหวั่นไหว และสงสัยว่าคุณตำรวจคนนี้เหมือนจะมีใจ แต่ใจที่ฟูก็ต้องเบรกชะงัก เมื่อพบว่าเขามีแฟนผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานกันอีกไม่นาน และยิ่งซับซ้อนยุ่งเหยิง เมื่อกฤษฏ์ขอให้วายุเป็นสายให้กับตำรวจ เพื่อสืบคดีค้ามนุษย์ที่วายุเข้าไปพัวพันด้วยโดยไม่รู้ตัว จนวายุติดอยู่ใน “สายสืบ Zone” ที่ยิ่งทำให้เขาสับสนว่ากฤษฏ์มาเล่นกับใจหรือชอบเขาจริงๆ
ติดตามรับชม WeTV Original “รักแห่งสีลม - Love of Silom” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแพลตฟอร์ม WeTV ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 24 เมษายน 2569
