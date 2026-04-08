“ชาล็อต” ตีบทแตก “นทีร้อยเล่ห์” ดันฝีมือพุ่ง แฟนคลับแห่แซวคล้ายชีวิตจริง “อิงล็อต”

ฟีลมันได้ “ชาล็อต ออสติน” ปลื้ม “นทีร้อยเล่ห์” กระแสตอบรับดี แฟนๆ อินเคมีคู่ “อิงฟ้า วราหะ” แซวหนักมาก บทบาทในซีรีส์เหมือนตัวจริง เปิดใจผลงานชิ้นนี้ได้พัฒนาฝีมือการแสดงอีกขั้น
ทำแฟนๆ ช่อง 7HD และเหล่าแฟนคลับ #อิงล็อต ยิ้มไม่หุบแล้วจ้า สำหรับความสนุกของ “นทีร้อยเล่ห์” เรื่องที่สองของเมกะโปรเจกต์ซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ของผู้จัด ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
โดยตอนนี้แฟนๆ ต่างพากันฟินไปกับบทบาทการแสดงของ ชาล็อต ออสติน ที่รับบทเป็น ชลลดา ทายาทฝั่งคู่แข่งทางธุรกิจของบ้านวาทินวณิช ซึ่งปลอมตัวมาเป็นพนักงานโรงแรม หวังล้วงความลับ วางแผนเข้าหา อาโป วาทินวณิช หรือ น้ำ (บอสเล็ก) ที่รับบทโดย อิงฟ้า วราหะ จนชักจะคีพคูลมาดผู้บริหารสาวสายดุไม่ค่อยอยู่แล้ว จากที่ดูจะไม่สนใจเรื่องความรักก็ชักจะเริ่มโบ้ ออกอาการปากแซ่บปากแจ๋วขึ้นทุกที
งานนี้แฟนๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้ ชาล็อต ตีบท ชลลดา แตก ทั้งความเป็นธรรมชาติ ความแสบซนของตัวละคร และเคมีที่เข้าขากับอิงฟ้าแบบสุดๆ หลายเสียงยกให้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้เห็นพัฒนาการด้านการแสดงอย่างชัดเจนต่าง แห่คอมเมนต์ชมสนั่นโซเชียลว่า ขำมาก สนุกมาก ชลลดาแสบมาก, อาโปชลลดาน่ารักมาก, ชาล็อตพัฒนาขึ้นเยอะเลย ชาเก่งขึ้นมาก, เคมีตรงกันมาก อยากให้มีแต่วันเสาร์, ชาล็อตแสดงเก่งมากเชื่อสนิทใจว่านี่คือชลลดา, ดูแล้วเหมือนเห็นอิงล็อต ฯลฯ
ด้าน ชาล็อต พูดถึงการมารับบท “ชลลดา” ว่า
“นทีร้อยเล่ห์ เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้ตัวหนูรู้สึกโตขึ้นในเรื่องของการแสดง ได้มาเล่นบทคนแสบๆ บ้างก็รู้สึกว่าเหมือนได้ค้นพบตัวเองอีกพาร์ทหนึ่ง ว่าจริงๆ แล้วตัวเราก็สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะ ซึ่งพอซีรีส์ออกอากาศ จะมีแฟนๆ บอกว่าเหมือนชีวิตจริงอิงล็อตเลย ซึ่งชีวิตจริงพี่ฟ้าจะมีความคล้ายกับอาโปอยู่นะคะ ตรงที่เวลาทำงานเขาจะเป็นคนจริงจังกับการทำงานมาก ส่วนตัวชลลดาก็จะมีความแสบ แต่ชีวิตจริงหนูไม่แสบเท่าไหร่นะคะ (ยิ้ม)
ทีนี้พอในเรื่อง ด้วยความที่คาแร็กเตอร์พี่ฟ้าเขาจะมีความดุ มีความจริงจัง พี่ฟิวส์ (กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล) ผู้กำกับฯ ก็จะมากระซิบเตี๊ยมกับหนูว่า เดี๋ยวพี่ขอแบบนี้ๆ นะ พูดอะไรก็ได้ให้อิงฟ้าเขาเสียอาการ หรือว่าเขินจริงๆ ไปเลย ซึ่งมันทำให้หนูรู้สึกสนุก รู้สึกมีเป้าหมายในการแสดงค่ะ ว่าจะอิมโพรไวส์ยังไงเพื่อทำให้ตัวพี่ฟ้ามีความเสียอาการบ้าง หลุดบ้าง เพราะพี่ฟ้าเป็นคนเขินยากมาก ถ้าใช้มุกเดิมเดี๋ยวเขาก็จะรู้แล้วก็จะไม่เขิน อยากให้แฟนๆ มาติดตามดู มาลองจับผิดกันดูว่ามีฉากไหนบ้างที่เหมือนอิงล็อต หรือฉากไหนที่เป็นตัวละครอาโปกับชลลดาค่ะ
ฝากติดตามซีรีส์นทีร้อยเล่ห์ด้วยนะคะ คาดหวังว่าให้ทุกคนดูแล้วมีความสุข เพราะซีรีส์ชุดนี้มันมีความฟีลกู๊ดทั้ง 4 เรื่องเลยค่ะ มีดราม่าบ้าง มีหักมุมบ้าง ให้ทุกคนคาดไม่ถึง มีความสนุกกลมกล่อมให้ได้ลุ้นบ้าง แต่โดยรวมแล้วทุกคนที่ได้ดูจะได้อมยิ้ม ฟินกันแน่นอนค่ะ”
ติดตามชม “นทีร้อยเล่ห์” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
