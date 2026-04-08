iQIYI เปิดตัวเคมีใหม่ ‘ตี๋-เฮง’ ใน “อย่าขอพี่เจน” ดึง “โดนัท” เล่นวายครั้งแรก

iQIYI ร่วมกับ DEE HUP HOUSE เปิดตัวซีรีส์วายฟอร์มแรง “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” ดันเคมีใหม่ “ตี๋ - เฮง” พร้อมเซอร์ไพรส์ดึง “โดนัท ภัทรพลฒ์” เล่นวายครั้งแรก การันตีความปังด้วยยอดวิว Pilot ทะลุล้าน!
กระแสแรงตั้งแต่ไพลอตเปิดตัว กับยอดเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้งภายใน 14 วัน! สำหรับซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” ซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายดัง Rule No.1: Don’t Be Too Emotional โดยนักเขียน ฮวังซอล ซีรีส์วายแนวโรแมนติกดราม่าลึกลับ ผลงานจาก iQIYI Original กับการร่วมมือกันของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) โดย โคโค่ หยาง กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย และ บริษัท DEE HUP HOUSE โดย บอส อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ ซึ่งถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยในวันที่ 6 เมษายน 2569 ณ ลานพระพิฆเนศวร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดย 2 นักแสดงเคมีใหม่ที่วนมาเจอกันครั้งแรก ตี๋ บุญยเกียรติ และ เฮง ทัตพงศ์ ร่วมด้วยนักแสดงหนุ่ม โดนัท ภัทรพลฒ์ กับการพลิกบทบาทมาเล่นซีรีส์วายครั้งแรก พร้อมด้วย กร พลัฏฐ์ และนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย
ซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมากฝีมือ ตี๋ บัณฑิต สินธนภารดี การันตีความสนุกครบรส บอกเล่าเรื่องราวของ เจน แพทริค (ตี๋ บุญยเกียรติ) ชายหนุ่มที่ดูลึกลับแต่มีเสน่ห์อันตราย เป็นที่กล่าวขานในมหาวิทยาลัยว่าสามารถทำทุกอย่างให้ได้ตามคำขอ แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ เจน อารีย์ (เฮง ทัตพงศ์) นักฟุตบอลหนุ่มหล่อกลับกล้าเดินเข้าไปมีสัมพันธ์ด้วยอย่างไม่เกรงกลัว ทั้งที่เพื่อนย้ำนักหนาว่าห้ามขออะไรจากพี่เจนเป็นอันขาด เมื่อความสัมพันธ์ทั้งคู่ได้ลึกซึ้ง เจน อารีย์กลับรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนอ่อนโยน จิตใจดี จนได้เห็นอีกด้านนึงของเขา ทำให้อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า แท้จริงแล้วเจน แพทริคเป็นคนแบบไหนกันแน่
ร่วมลุ้นและติดตามเรื่องราวที่ท้าทายกฎข้อแรกของหัวใจ ได้ทางแอป iQIYI และเว็บ iQ.com เร็วๆ นี้
