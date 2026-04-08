“กองทัพ พีค-ป๊อป” แท็กทีมบู๊ระห่ำช่วย “เก๋ไก๋-แคร์” ถูก “แม็ค” คลั่งจับเป็นตัวประกัน

ลุ้นจนนั่งไม่ติด! "กองทัพ พีค-ป๊อป” แท็กทีมบู๊ระห่ำช่วยชีวิต “เก๋ไก๋-แคร์” หลังถูก "แม็ค" คลั่งจับเป็นตัวประกัน ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love"
เรียกว่าทุ่มกันสุดตัวเพื่อแฟนละครจริงๆ สำหรับละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love" ที่กำลังทวีความเข้มข้นจนคนดูแทบนั่งไม่ติด ล่าสุดเตรียมปล่อยฉากที่รวมเอาความบู๊และดราม่าสาดอารมณ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ของเหล่านักแสดงฝีมือดีอย่าง กองทัพ พีค และ ป๊อป ฐากูร สองหนุ่มที่ต้องมาโชว์คิวบู๊สุดเท่และทรงพลัง ในขณะที่ เก๋ไก๋ ณัฐธิชา และ แคร์ ฉัตรฑริกา สองสาวที่ต้องประคองอารมณ์ดราม่าสุดบีบหัวใจ ส่วน แม็ค ปวิช ตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเติมความเดือดให้พุ่งทะยานทะลุเพดานทั้งบู๊ทั้งอินเนอร์จัดเต็ม บอกได้คำเดียวว่าเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ตึงเครียดและจริงจังกันสุดๆ เพราะทุกคนตั้งใจสลัดภาพความน่ารักมาสวมบทบาทกันแบบลืมเหนื่อยเลยทีเดียว
โดยฉากนี้เป็นตอนที่ รุจน์ (แม็ค ปวิช) เดินเกมกดดันขั้นสุด จับ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) และ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) เป็นตัวประกัน ท่ามกลางบรรยากาศการเผชิญหน้าที่พร้อมปะทุ งานนี้ทำเอาสองหนุ่มฮีโร่อย่าง ตรัย (กองทัพ พีค) และ ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องรีบพุ่งตัวเข้าขัดขวางจนเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือด!
เบื้องหลังฉากบู๊และซีนอารมณ์สุดตึงเครียดนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะทุกคนต่างซักซ้อมความเป๊ะเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการบล็อกกิ้งและนัดแนะซ้อมคิวกันอย่างละเอียด เพื่อให้ภาพออกมาตื่นเต้น สมจริง และปลอดภัย 100% พอเริ่มถ่ายทำจริงทุกคนสวมวิญญาณตัวละครกันแบบสุดพลัง อินเนอร์มาเต็มแบบไม่มีใครยอมใคร ต่างคนต่างปล่อยฝีมือฟาดฟันกันแบบไม่มีกั๊ก เล่นจริงเจ็บจริง แอ็กชั่นเป๊ะตามที่ซ้อมไว้ไม่มีหลุด แต่พอสิ้นเสียง "คัท" บรรยากาศก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทุกคนต่างหลุดคาแร็กเตอร์มาปล่อยมุกแซวกันยับ สร้างความเฮฮาแก้เครียดกันอย่างสนุกสนาน เรียกได้ว่าสวิตช์อารมณ์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียว
ฉากนี้จะดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหน และฮีโร่ของเราจะช่วยสองสาวออกมาได้หรือไม่ ติดตามชมได้ในละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์