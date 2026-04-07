“แพม สุชานุช” ทุ่มสุดตัวเล่นลึก 2 บทบาทใน “บ้านนางรำ”

แฟนละครช่อง 7HD ยกนิ้วชม “แพม สุชานุช” มงลงนางร้ายเจนใหม่ ตีบทแตกในละคร “บ้านนางรำ” เผยบทบาทสุดท้าทายถ่ายทอด 2 ตัวละครสำคัญ หนึ่งในปมหลักที่มาพร้อมอารมณ์ถูกกดทับสะสมข้ามภพชาติ
ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญ ที่ช่วยรันเรื่องราวในละครดราม่าเรื่อง “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัด กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ให้เข้มข้น จนแฟนละครช่อง 7HD พากันคอมเมนต์ชื่นชม สำหรับ แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์ นักแสดงรุ่นใหม่ที่ฝีมือการแสดงพัฒนากับคาแร็กเตอร์นางร้าย โดยเจ้าตัวเผยว่าละครเรื่องนี้บทร้ายท้าทายที่สุดตั้งแต่แสดงละครมาเลยทีเดียว
“เห็นฟีดแบ็กจากแฟนละครแล้วดีใจมากเลยค่ะ หลายคนบอกว่าเรื่องนี้แพมดูโตขึ้น บางซีนไม่มีคำพูด แต่สายตาก็ไม่หยุดที่จะเล่าเรื่อง ดูมีมิติ ดูน่าสงสาร แล้วคนดูก็รู้สึกเกลียดตัวละครไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอยากบอกว่าแฟนๆ ติชมได้เรื่อยๆ นะคะ แพมอยากเห็นคอมเมนต์ที่หลากหลายเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นค่ะ เรื่องนี้แพมรับบทเป็น สาริกา ในอดีตชาติ และเป็น ริสา ในชาติปัจจุบันค่ะ ทั้ง 2 คาแร็กเตอร์มีความเชื่อมโยงกันทางอารมณ์สูงมาก ชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติปัจจุบันนิสัยก็ยังไม่เปลี่ยน แต่ที่แตกต่างคือจะมีวิธีการแสดงออกไม่เหมือนกันค่ะ ตัวสาริกาจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึก พยายามควบคุมกดความรู้สึกตัวเองไว้ข้างในไม่แสดงออกมา ส่วนริสาจะเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจน รักจริง ตรงไปตรงมา กล้าแสดงออกทางความรู้สึกมากกว่า ซึ่ง 2 ตัวละครนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบาดแผลหลายๆ อย่างในชีวิตทั้งของตัวเองและของตัวละครอื่น
ต้องบอกเลยว่า 2 ตัวละครนี้ร้ายที่สุดแล้วก็ท้าทายมากๆ ตั้งแต่แพมเป็นนักแสดงมา ตอนเห็นบทครั้งแรกยังคิดในใจว่าถ้าเล่นไม่ได้ เล่นไม่ถึง ตายแน่ๆ บางซีนอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องเป็นนักแสดงที่มีชั่วโมงบินพอสมควรถึงจะเอาอยู่ ก็ประเมินตัวเองว่าเราจะทำได้เหรอ แต่พอได้รับโอกาสมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำการบ้านหนักมาก ตอนที่ถ่ายทำมีหลายฉากเหมือนกันที่เกือบออกจากตัวละครไม่ได้ รู้สึกใจสั่นใจหวิว มีอาการนี้ทุกครั้งที่จับบท อาจเป็นความเครียดด้วยมั้งคะ แต่พอเราทำการบ้านเรื่อยๆ ก็เริ่มเข้าใจที่มาที่ไปของตัวละคร หลังจากนั้นถึงเริ่มควบคุมการเป็นตัวละครได้
ซึ่งบท สาริกา หรือ ริสา ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่วิ่งตามผู้ชาย แต่มีมิติที่ลึกกว่านั้น คือกำลังวิ่งตามความรู้สึกอยากถูกรักอยากถูกเลือก ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดมาตลอด เหตุการณ์ผิดหวังในความรัก มุมต่างๆ ทั้งจากครอบครัวและจากคนรักที่มันซับซ้อนมากกว่าคนปกติ ซึ่งความถูกกดทับทางอารมณ์เหล่านี้ มันค่อยๆ สะสมโทสะรุนแรงอยู่ในใจ พอมันถึงขีดสุดก็ไม่มีใครเอาอยู่ ซึ่งปมเหล่านี้มันไม่ได้รับการแก้ไขจากอดีต พอกลับมาเกิดในชาติปัจจุบัน ริสาก็เหมือนแบกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาริกามาด้วย แต่มีวิธีการแสดงออกต่างกัน ดังนั้นความยากของตัวสาริกาและริสาไม่ใช่แค่ความร้าย แต่มันคือการทำให้คนดูเข้าใจว่าทำไมตัวละครถึงกลายเป็นแบบนี้ มันมีที่มาที่ไป ซึ่งท้าทายมากๆ ในฐานะนักแสดงค่ะ
ฝากแฟนๆ อยากให้จับตาการเปลี่ยนแปลงของสาริกาและริสาให้ดีค่ะ ว่าจะไปถึงจุดไหน แพมตั้งใจมากทั้งแรงกายแรงใจ ดีไซน์ความเป็นตัวละครทั้ง 2 คาแร็กเตอร์ออกมาเป็นอย่างดี แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วย มาคลายปมของตัวละครไปพร้อมๆ กันนะคะ”
ติดตามชมละคร “บ้านนางรำ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
