WeTV บวงสรวง “NOUR” (นูร์) ซีรีส์วายโรแมนติกแฟนตาซี เสิร์ฟสองคู่เคมีใหม่ “บอส-ตงตง” และ “เต้ย-ภูมิ”

WeTV ถือฤกษ์ดีบวงสรวง WeTV Original “NOUR” (นูร์) ซีรีส์วายโรแมนติก - แฟนตาซี ผลงานออริจินัลใหม่ ประกบคู่โดย “บอส - ตงตง” และ “เต้ย - ภูมิ” สองคู่เคมีใหม่ที่จะมาสร้างสีสันให้วงการ
WeTV พร้อมสร้างสีสันให้วงการซีรีส์วายอีกครั้ง กับโปรเจกต์ WeTV Original “NOUR” (นูร์) ซีรีส์วายแนวโรแมนติก - แฟนตาซี อำนวยการสร้างโดย “WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่รวมสุดยอดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย” จับมือร่วมกับ Tailai Entertainment เตรียมเสิร์ฟซีรีส์วายรสชาติใหม่ ด้วยการผสานคดีสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นกับพล็อตแฟนตาซีเหนือธรรมชาติ ที่พร้อมส่งตรงถึงผู้ชมปลายปีนี้ที่ WeTV ที่เดียวเท่านั้น
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ณ ศาลพระพิฆเนศ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดย ณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย, Nara Executive Producer, บอส วสกร คุ้มเกล้าวิริยะ ผู้กำกับ, และ Amber Long WeTV Original Producer พร้อมด้วยทีมนักแสดงนำ บอส ภัทการต์, ตงตง กฤษกร, เต้ย พงศกร, ภูมิ ชวัลวัฒน์, ลิตเติ้ล สิรวิชญ์, อัลธอน ครือเกอร์, โอม ณัฐภูมิ, น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน, ขิม กนกลักษณ์ และ พีนัท พีรณัฐ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจ
WeTV Original “NOUR” (นูร์) พาผู้ชมเข้าสู่เมืองที่เต็มไปด้วยปริศนาและคดีเพลิงไหม้ที่ไม่อาจอธิบายได้ “เจมส์ (รับบทโดย บอส ภัทการต์)” และ “ร้อยเอกเคน (รับบทโดย ตงตง กฤษกร)” ต้องร่วมเผชิญความจริงบางอย่างที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน “จิรัตน์ (รับบทโดย เต้ย พงศกร)” และ “ชิตะ (รับบทโดย ภูมิ ชวัลวัฒน์)” ก็ร่วมค้นหาความจริงที่ค่อยๆ เปิดเผยความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดี
ร่วมไขคดีเพลิงไหม้ปริศนา ที่จะปลุกความลับข้ามภพไปพร้อมกันในซีรีส์ WeTV Original “NOUR” (นูร์) เตรียมรับชมได้บนแพลตฟอร์ม WeTV ปลายปีนี้ ที่เดียวเท่านั้น!
