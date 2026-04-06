“แอนน่า กลึคส์” แปลงโฉมเข้าพิธีเอิ้นขวัญ สวยออร่าพุ่ง!

“กบ ปภัสรา” จัดฉากใหญ่ แปลงโฉม “แอนน่า กลึคส์” ในชุดรำสีทองเข้าพิธี “เอิ้นขวัญ” สวยออร่าพุ่ง! ในละคร “บ้านนางรำ”
แรงดีไม่มีตก โดยเฉพาะกระแสในโซเชียลฉ่ำมาก สำหรับละครดราม่าเรื่อง “บ้านนางรำ” ที่กำลังออกอากาศสร้างความสุข ความสนุกให้กับแฟนๆ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาหนึ่งทุ่มตรง ทางช่อง 7HD ผลิตโดยค่ายปภัสราโปรดักชั่น พะยี่ห้อ ความดราม่าเต็มสตรีม และยังทุ่มทุนสร้างกับฉากใหญ่ๆ ในละครเรื่องนี้ ทั้งยกทีมนักแสดงและทีมงานไปถ่ายทำไกลถึงสถานที่จริงอย่าง วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รวมทั้ง “เจ้าแม่อัปสร” ที่ผู้จัดฯ “กบ ปภัสรา” คัดเลือกมาอย่างดี และส่งตรงด้วยความระมัดระวังจากโคราชถึงกองถ่าย ด้วยองค์สมบูรณ์อย่างที่สุด
ล่าสุดในฉากพิธี “เอิ้นขวัญ” ซึ่งถือว่าเป็นฉากสำคัญอีกหนึ่งฉาก เป็นฉากที่ ยายหอม (แม่ไก่ ปริศนา) จัดพิธี “เอิ้นขวัญ” ให้กับ “ไกรวิชญ์” (บิ๊กเอ็ม สุเมธา) ที่เพิ่งผ่านเรื่องร้าย เพราะถูกยิงและรักษาตัวจนหายดี ซึ่งพิธี “เอิ้นขวัญ” เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของคนอีสานและล้านนา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “ขวัญ” ซึ่งหมายถึงพลังจิตหรือสิ่งที่คุ้มครองชีวิตของคนเรา
คำว่า “เอิ้น” แปลว่า “เรียก” คำว่า “ขวัญ” คือ สิ่งมงคลหรือพลังใจที่อยู่กับตัวคน ดังนั้น “เอิ้นขวัญ” จึงหมายถึง การเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว เพื่อให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคล แข็งแรง และมีโชคลาภ
ผู้จัดฯ สองผู้กำกับฯ “ต้อย จารึก” และ “เอ๋ กษมา” รวมถึงทีมงาน จัดฉากนี้ให้ถูกต้องตามประเพณีอีสาน มีทั้งบายศรี, สายสิญจน์ผูกข้อมือ และทีมนักดนตรีแบบอีสาน โดย ยายหอม ยังให้ “ดวงอัปสร” (แอนน่า กลึคส์) รำถวาย “เจ้าแม่อัปสร” ด้วย ซึ่งทีมงานฝ่ายเสื้อผ้า หน้าผม ก็จัดเต็มให้ สาวแอนน่า มาในชุดนางรำสีทอง สวยสดงดงามเป็นอย่างมาก
เมื่อทุกอย่างพร้อม ผู้กำกับฯ ก็เรียกนักแสดงมาซักซ้อมบทกันเล็กน้อย ซึ่งนักแสดงแต่ละคนก็ทำการบ้านมาอย่างดี โดยผู้กำกับฯ ขอถ่ายคัทที่ สาวแอนน่า รำถวาย เจ้าแม่ ก่อน ซึ่งการรำครั้งนี้ ก็ถือได้ว่า รำครั้งเดียวผ่าน เพราะ สาวแอนน่า ก็ซักซ้อมมาก่อนหน้านี้เรียบร้อย
จากนั้นก็ถึงคิวที่มีนักแสดงเข้าฉากครบทีม ทั้ง ภูมิ เกียรติภูมิ, แม่ไก่, ลูกน้ำ พาเมล่า, บิ๊กเอ็ม สุเมธา, อีฟ กัญณัฐสินี, เพี๊ยซ กนกลดา, น้องไอด้า และนักแสดงสมทบที่เล่นเป็นชาวบ้าน เรียกได้ว่ามากันครบ
เรื่องราวดำเนินไปถึงตอนที่ “ดวงอัปสร” รำเสร็จ และทำพิธี “เอิ้นขวัญ” เรียบร้อย “ยายหอม” ยังประกาศจะให้ “ดวงอัปสร” หมั้นกับ “ไกรวิชญ์” งานนี้ทำเอาทุกคนในงานถึงกับตะลึง ตึง ตึง เพราะไม่คิดว่า ยายหอม จะซ้อนแผนแบบเนียนๆ ซึ่งฉากนี้ใช้เวลาถ่ายทำอยู่พักใหญ่ เพราะต้องเก็บรายละเอียดช่วงรำ และแอ็กติ้งของนักแสดงแต่ละคนด้วย
มาลุ้นกันว่า “ดวงอัปสร” จะยอมรับหมั้น “ไกรวิชญ์” ตามที่ “ยายหอม” ประกาศต่อหน้าทุกคนหรือเปล่า? ติดตามชมฉากนี้ได้ในละครดราม่า “บ้านนางรำ” วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 19.00 น ดูทีวี ช่อง 7HD กด 35 ดูย้อนหลังบนแอปฯ TrueVisionsNOW
