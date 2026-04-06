เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ตอนที่ 6

ตอนที่ 6 หัวใจไม่พัก! เกมรักเร่งสปีด ไม่มีใครเบา ไม่มีใครถอย
ดีกรีความเข้มข้นพุ่งทะลุทุกเส้นเรื่อง เมื่อความรักของแต่ละคู่เดินมาถึงจุด “ต้องตัดสินใจ” เริ่มที่ พี่หมอนับหนึ่ง (มาสุ จรรยางค์ดีกุล) เดินเกมรุกแบบไม่มีกั๊ก หลังความรู้สึกชัดเจนเกินต้าน ตัดสินใจรุกหนักขอ น้องสายลม (ตี๋ ธนพล) เป็นแฟนแบบไม่ให้ตั้งตัว ขณะที่สายลมยังติดอยู่กับกำแพงในใจ ไม่กล้าก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง งานนี้เกมรักจะไปต่อหรือสะดุด ต้องลุ้นกันต่อ
ด้าน ดินดิน (ต้า นันคุน) กับ ตะวัน (อัส นิติธร) ก็เข้าสู่โหมดยิ่งหนียิ่งใกล้ เมื่อดินดินพยายามถอยห่าง แต่ยิ่งผลักออกกลับยิ่งดึงดูดกันแรงขึ้นแบบไม่รู้ตัว ขณะที่อีกเส้นเรื่องก็พีคไม่แพ้กัน เมื่อ นาวา (วิน ธนัท) ต้องเผชิญกับอาการป่วยที่ไม่มีใครคาดคิด และทันทีที่ สกาย (แดนนี่ ลูเซียโน่) รู้ความจริง เขาเลือกจะไม่ปล่อยให้นาวาต้องสู้คนเดียว พร้อมยืนอยู่ข้างๆ ในทุกช่วงเวลา เมื่อความรักของทุกคู่เดินมาถึงจุดที่ต้อง “เลือก” EP.6 นี้เลยกลายเป็นอีกตอนที่ทั้งลุ้น ทั้งเจ็บ และทั้งอบอุ่นไปพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” EP.6 ได้ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 รับชมออนไลน์ทาง 3Plus และย้อนหลังแบบ UNCUT ทาง Netflix เวลา 23.30 น.
