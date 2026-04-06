“สาปเมือง” ฮาน่าฮักเกินต้าน “น้ำตาล-ตี๋” เคมีทะลุจอ 14 พ.ค.นี้ ทุกโรงภาพยนตร์

“สาปเมือง” เสิร์ฟทีเซอร์แรก ฮาน่าฮักเกินต้าน “น้ำตาล - ตี๋” เคมีพุ่งทะลุจอ เตรียมฟินพร้อมกัน 14 พฤษภาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
M STUDIO และ KLK STUDIO ชวนผู้ชมเปิดประสบการณ์กับภาพยนตร์ไทยรสชาติใหม่ “สาปเมือง” ที่หยิบเอาเรื่องเล่าจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง มาผสมผสานกับความโรแมนติก คอเมดี้ ได้อย่างลงตัว ผ่านทีเซอร์แรก (Official Teaser) ที่เพิ่งปล่อยออกมาขยี้ความฟินแบบจัดเต็ม เผยจังหวะตกหลุมรักสุดป่วนที่เปลี่ยนความสยองขวัญให้กลายเป็นสีชมพู
“สาปเมือง” เล่าเรื่องของ “ฟางคำ” (น้ำตาล พิจักขณา) วิญญาณสาวล้านนาที่ถูกกักขังมานานกว่า 100 ปี แต่ยังคงมีความหวังอยากมี “ตำนานความรัก” เป็นของตัวเองสักครั้ง ภารกิจตามหาหัวใจสุดวุ่นจึงเริ่มขึ้นเมื่อเธอได้พบกับ “ไอ้ต้าวหมาเด็ก” (ตี๋ บุญยเกียรติ) ในทีเซอร์เผยให้เห็นถึงเคมีสดใหม่ระหว่าง “ตี๋ บุญยเกียรติ” ผู้รักษาประตูสุดฮอตจากสโมสรอุทัยธานี เอฟซี ที่พร้อมจะขโมยหัวใจรุ่นพี่สาวข้ามศตวรรษ และ “น้ำตาล พิจักขณา” ในบทวิญญาณสาวล้านนา ที่พร้อมจะสะกดใจคนดูอีกครั้ง จากความหลอนระดับตำนาน จึงกลายเป็นความฮาที่มาพร้อมความน่าฮัก
นำแสดงโดยทีมนักแสดงคุณภาพ อาทิ น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ตี๋ บุญเกียรติ วงค์ษาแจ่ม, น้ำหวาน ภูริตา สุปินชุมภู, สไปร์ท บะบะบิ พัชร์ธีรัตน์ แหลมหลวง, จอห์น ณัฎฐโชติ ศรีพลวารี และ แอน ผ่องพรรณ สุวี ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักเหนือธรรมชาติในมุมที่ทั้งอบอุ่นและชวนหัวเราะ การันตีความม่วนโดยผู้กำกับ ค็อป อนวรรษ พรมแจ้” ผู้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความน่ารักสไตล์ล้านนามาแล้วจาก “ส้มป่อย”
เตรียมพบกับเรื่องราวความรักสุดป่วนของวิญญาณสาว ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักไปพร้อมกันใน "สาปเมือง"14 พฤษภาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์
