“นาย ณภัทร” พลิกบทบาทครั้งใหญ่ ประกบคู่ “มิ้นท์ รัญชน์รวี” พร้อมทวงแค้นใน “โทษฐานที่รักเธอ”

ช่อง 3 พร้อมชน! ส่ง “นาย ณภัทร” พลิกบทบาทครั้งใหญ่ ประกบคู่ “มิ้นท์ รัญชน์รวี” ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” เตรียมเปิดเกมทวงคืนความยุติธรรมที่เดิมพันด้วยหัวใจ 15 เมษายนนี้
ช่อง 3 ปลุกไฟแค้น เติมความร้อนแรงของเดือนเมษายน ด้วยละครดราม่าสุดเข้มข้น “โทษฐานที่รักเธอ” สร้างความฮือฮาด้วยการสลัดภาพพระเอกสุดอบอุ่นของ “นาย ณภัทร” สู่บทบาทใหม่ที่ท้าทายและดุดัน ชวนจับตามองกับเรื่องราวการกลับมาแก้แค้นเพื่อทวงคืนความอยุติธรรมของชายผู้แสนดีที่ต้องยอมรับบทเป็นคนเลว ประกบคู่กับนางเอกสุดฮอต “มิ้นท์ รัญชน์รวี” หญิงสาวผู้ต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการถูกล้างแค้น ผลงานของผู้จัดคุณภาพ “ไก่ วรายุฑ” จากค่าย เลิฟดราม่า ร่วมด้วยผู้กำกับมือดี “ปริยากร ชญานินปรเมศ” ผู้ประพันธ์โดย “กาญจนวณิช” และผู้เขียนบทโทรทัศน์ “ศรียุดา วรรณภาค” ผนึกกำลังถ่ายทอดพล็อตเรื่องสุดเข้มข้นนี้ พร้อมการปะทะบทบาทของเหล่านักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็น ป๊อบ ฐากูร, หลุยส์ สก๊อตต์, น้ำหวาน ภูริตา, เคท มาริลิน, มีน พีรวิชญ์, เฟิสท์ เอกพงศ์, ยูโด ธรรม์ธัช, ณะ สุวรรณอ่อน, ฟลุท ชินพรรธน์, สเตฟานี่ เลอร์ช, ลิฟท์ สุพจน์, ซีน ภัสธรากรณ์, เกม ศานติ, ก้อย นฤมล, จอห์น บราโว่, ต๊อก ศุภกรณ์, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม, แอมแปร์ สุทธาทิพย์ ฯลฯ
“โทษฐานที่รักเธอ” นับเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของ นาย ณภัทร กับ มิ้นท์ รัญชน์รวี พร้อมชวนแฟนละครมาร่วมสัมผัสความเจ็บปวดของ “ปีระกา” นักศึกษาแพทย์อัจฉริยะอนาคตไกล ที่โชคชะตาเล่นตลกต้องกลายเป็นคนเลวในสายตาทุกคน คนที่รักกลับกลายเป็นคนที่หักหลัง อนาคตที่เคยสดใสกลับต้องตกนรกทั้งเป็นเพียงเพราะคนเลวบางคน เขาจึงกลับมาในตัวตนใหม่ “วายุ บูรณฉัตร” เพื่อทวงถามถึงความอยุติธรรม แม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม!
“นาย ณภัทร” กล่าวถึงบทบาทสุดท้าทายครั้งนี้ว่า “ความสนใจของตัวละคร วายุ ก็คือการได้เห็นคนที่เราต้องการแก้แค้นหรือทวงความยุติธรรมได้รับผลของการกระทำของตัวเอง ตอนอ่านบทครั้งแรกรู้สึกว่าสนุกมากครับ ได้สร้างความคุ้นเคยกับอาวุธต่างๆ การต่อสู้ระยะประชิด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์ด้วย ยากกว่าที่คิดครับ เพราะเป็นบทบาทที่ไม่เคยได้รับและเป็นละครบู๊เรื่องแรกที่ต้องใช้หลายทักษะ มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเลยครับ ตัววายุไม่ใช่คนที่อ่านใจง่าย เป็นคนที่มีแผนอยู่ข้างในแต่แกล้งทำตัวเป็นอีกแบบหนึ่ง มีหลายความรู้สึกมากๆ พอยิ่งเล่นไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งสนุกไปกับตัวละคร จะมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึง บอกเลยว่าสนุกมาก พวกเราทุกคนตั้งใจเต็มที่ ขอฝากส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับทุกตัวละครในเรื่องและทีมผู้จัดทีมผู้กำกับทุกคนเลยนะครับ”
ด้าน “มิ้นท์ รัญชน์รวี” เผยถึงบทบาทที่ได้รับนี้ว่า “ในเรื่องนี้มิ้นท์รับบทเป็นฟ้าใส ลูกสาวของนักการเมือง เป็นเด็กร่าเริงสดใส แต่ตอนเด็กๆ มีปม พอโตขึ้นมาก็มีอาการป่วยเป็นแพนิค ฟ้าใสผ่านเรื่องราวหนักๆ มาเยอะมาก สำหรับบทบาทนี้มิ้นท์ต้องไปรีเสิร์ชดูว่าอาการหรือการแสดงออกของแพนิคเป็นอย่างไร เพื่อให้เข้าใจมากที่สุด ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกัน เวลาที่เล่นซีนอารมณ์หนักๆ กับคุณพ่อหรือพี่ชายจะมีระดับความเสียใจที่แตกต่างกัน โดยผู้กำกับก็จะคอยบอกให้ว่าอันนี้มากไป อันนี้น้อยไป ซึ่งค่อนข้างยากมากค่ะ ขอฝากละครโทษฐานที่รักเธอด้วยนะคะ มีทั้งดราม่า บู๊ สืบสวนสอบสวน เข้มข้นมากๆ อยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ”
การพลิกบทบาทครั้งสำคัญกับเสน่ห์ร้ายๆ ของ นาย ณภัทร และความอ่อนโยนของ มิ้นท์ รัญชน์รวี ในละคร “โทษฐานที่รักเธอ” เตรียมลงจอพร้อมพาผู้ชมทุกคนมาร่วมลุ้นไปกับความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งแค้น เรียกได้ว่าครบรสอย่างแน่นอน! ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 เริ่มตอนแรก 15 เมษายน 2569 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
