เรื่องย่อละคร “โทษฐานที่รักเธอ”
บทประพันธ์ : กาญจนวณิช
บทโทรทัศน์ : ศรียุดา วรรณภาค
กำกับการแสดง : ปริยากร ชญานินปรเมศ
ผู้ผลิต : ไก่ วรายุฑ ค่าย เลิฟดราม่า
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 15 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
ปีระกา (มีน พีรวิชญ์) นักศึกษาแพทย์อัจฉริยะปี 6 อนาคตไกล ต้องกลายเป็นฆาตกรที่ฆ่าแม่และพี่สาวของตัวเอง แถมคนรักอย่าง เมษา (น้ำหวาน ภูริตา) ยังหักหลังทั้งๆ ที่ปีระกาทุ่มเททั้งชีวิตให้เธอ แต่คดีนี้กลับสิ้นสุดลงอย่างง่ายดายพร้อมกับการตายของปีระกาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนหนีการจับกุมของตำรวจ
หกปีผ่านไป เมษาได้เปล่งประกายในฐานะนางเอกสาวชื่อดัง ซึ่งตอนนี้คบหาอยู่กับ มหาสมุทร (หลุยส์ สก๊อตต์) ลูกชายนักการเมืองใหญ่ แล้วเมษาก็พบเข้ากับ วายุ (นาย ณภัทร) ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา แต่มีรังสีความอันตราย แว็บแรกที่ได้เห็นเขาเธอถึงกับเข่าทรุด เพราะวายุคล้ายกับปีระกาไม่น้อย!
ฟ้าใส (มิ้นท์ รัญชน์รวี) น้องสาวของมหาสมุทรที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา กลับมาเมืองไทยได้ไม่กี่วันก็ได้พบกับวายุเข้าด้วย เธอรู้สึกคุ้นหน้าเขา แต่ฟ้าใสกลับไม่ชอบที่วายุทำท่าสนใจเมษา แฟนของพี่ชายเธอเกินกว่าเหตุ จึงตั้งแง่กับเขาตั้งแต่ต้น!
ขณะที่ รักชาติ (เกม ศานติ) ต้องการปูทางอนาคตการเมืองให้ฟ้าใส จึงให้เธอทำหน้าที่ผู้อำนวยการมูลนิธิฟ้าใส มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรง โดยมี หยง (แอมแปร์ สุทธาทิพย์) สาวใหญ่มือโปรอารมณ์ดีเป็นผู้ช่วย รักชาติจงใจใช้บ้านใจอารีย์ บ้านเก่าของปีระกาเป็นที่ตั้งสำนักงาน ในวันเปิดมูลนิธิได้เกิดเรื่องขึ้น! สำนักข่าวหมาบ้า สำนักข่าวออนไลน์ขวัญใจมวลชนที่มีคนกดติดตามหลักล้านเพราะนำเสนอข่าวตรงประเด็นแบบไม่เกรงใจใคร เน้นแฉการกระทำเลวๆ ของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง สมาชิกแก๊งทุกคนจะไม่เปิดเผยตัวตน และสวมหน้ากากสุนัขต่างชนิดปิดบังใบหน้า ได้แฮ็กเข้ามาไลฟ์สดกลางงานทวงถามเรื่องคดีบ้านใจอารีย์ที่ปิดไปอย่างไม่ยุติธรรมกับฟ้าใส แถมยังใช้ที่ตั้งบ้านนี้มาเป็นที่ตั้งมูลนิธิราวกับต้องการฟอกความผิด เกิดความแตกตื่นในงานอย่างมาก โดยไม่มีใครรู้ว่าความจริงแล้วสำนักข่าวหมาบ้ามีวายุเป็นแบ็ก วายุใช้สำนักข่าวนี้เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้สังคม และตอนนี้เขากำลังใช้มันเพื่อทวงความยุติธรรมให้ตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องคดีของปีระกาและ คนในบ้านใจอารีย์ที่ต้องตายอย่างไม่เป็นธรรม และเขาจะเปิดโปงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำให้ความจริงเปิดเผยให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม... เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
ณภัทร เสียงสมบุญรับบทเป็นวายุ บูรณฉัตร
รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตรรับบทเป็นฟ้าใส พสุกัมปนาท
ฐากูร การทิพย์รับบทเป็นอนาวิล พิพัฒน์พงษ์
มาริลิน เคท การ์ดเนอร์รับบทเป็นพระพาย บูรณฉัตร
หลุยส์ สก๊อตต์รับบทเป็นมหาสมุทร พสุกัมปนาท
ภูริตา สุปินชุมภูรับบทเป็นเมษา ศิริธนา
เอกพงศ์ จงเกษกรณ์รับบทเป็นพญา
ณะ สุวรรณอ่อนรับบทเป็นภูผา
ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูรรับบทเป็นแซม
สเตฟานี่ เลอร์ชรับบทเป็นพุดซ้อน
สุพจน์ จันทร์เจริญรับบทเป็นสิงหา ศิริธนา
ศานติ สันติเวชกุลรับบทเป็นรักชาติ พสุกัมปนาท
ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์รับบทเป็นธาร
พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพรรับบทเป็นปีระกา ใจอารีย์
ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดีรับบทเป็นปีกุล ใจอารีย์
นฤมล พงษ์สุภาพรับบทเป็นกุลวิภา ใจอารีย์
จอห์น บราโว่รับบทเป็นจอน
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณรับบทเป็นชัยชนะ บูรณฉัตร
จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้มรับบทเป็นจ่าดำ
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์รับบทเป็นหยง
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์