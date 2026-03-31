“กองทัพ พีค - เก๋ไก๋” โชว์เคมีตัวตึง หวานปนซึ้งในละคร “ก็รักมันปักใจ”

กลายเป็นคู่รักหน้าจอที่ทำเอาแฟนละครหัวใจพองโตแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับ “กองทัพ พีค” และ “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” จากละครกระแสแรง “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ที่ล่าสุดเสิร์ฟโมเมนต์ทั้งหวานทั้งซึ้ง ตอกย้ำว่าความเข้าใจคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม
โดยซีนที่ทำเอาแฟนๆ เขินตัวบิด ต้องยกให้จังหวะที่ “ตรัย” (กองทัพ พีค) ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพื่อพิสูจน์ตัวเอง และได้เห็นภาพ “ผักบุ้ง” (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) แฟนสาวที่สู้ชีวิตและตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อเป็นแรงสนับสนุนอยู่ข้างๆ งานนี้ฝ่ายชายเลยอดใจไม่ไหว เข้าไปคว้าตัวมารัวจูบแบบเน้นๆ เพื่อเติมพลังใจ ซึ่งเบื้องหลังฉากนี้ทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้มากกว่าแค่ความหวาน แต่มันคือการขอบคุณที่เดินเคียงข้างกันในวันที่เปราะบางที่สุด
หลังจากนั้นสลับโหมดมาสู่ความซึ้งกินใจ เมื่อผักบุ้งต้องเผชิญกับมรสุมครอบครัวจนใจสลาย ฉากนี้เราได้เห็นมุมอบอุ่นของตรัยที่คอยนั่งเคียงข้าง ซับน้ำตา และรับฟังทุกความรู้สึกด้วยความเห็นใจ กลายเป็นซีนเรียกน้ำตาที่สะท้อนให้เห็นว่า ในวันที่โลกใจร้ายใส่เรา แค่มีคนที่พร้อมจะรับฟังและเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาก็ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจได้มหาศาล สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ ทั้งเก๋ไก๋และกองทัพ พีคเล่นได้อย่างสมจริงและเข้าถึงตัวละครอย่างน่าประทับใจ จนแฟนๆ ต่างยกให้เป็นคู่ที่น่ารักและลงตัวที่สุดใน พ.ศ.นี้ เพราะเคมีของทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นความรักที่แท้จริง
ติดตามชมความน่ารักของทั้งคู่สองฉากนี้ได้ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” วันพุธที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
