“ส้ม ธัญสินี” อินบท “อำภา” เล่น “ลางปริศนา” ท้าทาย แฟนละครอ้อนช่วยสปอย

“ลางปริศนา” ฟีดแบ็กดีสุดๆ “ส้ม ธัญสินี” เผยแฟนละครส่งข้อความขอให้สปอยเรื่องราว พร้อมเปิดใจสนุกกับการรับบท “อำภา” ผีปริศนาที่จะเป็นสื่อให้ทุกความลับที่ถูกปิดบังไว้ได้เปิดเผยความจริง
ฟีดแบ็กแรงดีไม่มีแผ่ว สำหรับละคร “ลางปริศนา” จากค่าย ดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ที่ตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้น หนึ่งตัวละครที่ทุกคนตั้งคำถามตั้งแต่นาทีแรกที่เธอเปิดตัว คือวิญญาณของ “คุณปริศนา” หรือ “อำภา” รับบทโดย ส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครปมสำคัญของเรื่องเลยทีเดียว
โดย ส้ม เล่าถึงฟีดแบ็ก และการทำงานละครเรื่องนี้ว่า “ฟีดแบ็กดีเลยค่ะ อย่างเวลาที่ส้มไลฟ์ก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนดูโดยตรง ทุกคนก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกดี แล้วก็จะมีแฟนๆ ถามเราว่าตกลงใครเป็นลูกคุณอำภา แล้วคุณอำภาตายได้ยังไง ทุกคนจะขอให้เราสปอยให้ฟังหน่อย คือเราก็ต้องบอกกับทุกคนว่า ขออนุญาตไม่สปอยนะคะ ต้องมารอติดตามไปพร้อมๆ กัน เป็นฟีดแบ็กที่เราได้เห็นจริงๆ เลยว่าคนดูชอบละครแบบนี้ แบบที่มีความสืบสวนสอบสวน เขาสนุกที่จะลุ้นและคาดเดาบทสรุปกันค่ะ
สำหรับเรื่องนี้ส้มว่ามีความสนุกหลากมุมมาก อย่างเรื่องการสืบหาสาเหตุของตัวละครอำภานี้ว่าตายยังไง ซึ่งคุณอำภาเป็นหนึ่งในปมของเรื่อง สิ่งที่ท้าทายคือคุณอำภาในวันนี้เป็นวิญญาณ ดังนั้นบางฉากที่เขาแสดง เขาไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ด้วยคำพูด เขาทำได้แค่สื่อสารออกมาทางสายตา ส้มมองว่าการเล่นแบบนี้ยากนะคะ เราต้องพยายามทำให้มันชัดเจนจนคนดูรู้สึกถึงอารมณ์ผ่านสายตาเราได้ ซึ่ง น้องฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับฯ จะไม่ตีกรอบด้านการแสดงกับเรา แต่จะบอกว่าอยากให้เราสื่อสารออกมาแบบไหน ประมาณอย่างไร เราจะคุยกัน และพอทุกอย่างเราตรงกัน เราก็ถ่ายทอดความเป็นคุณอำภาออกมาได้อย่างที่ทุกคนได้เห็นค่ะ
ความสนุกสำหรับการทำงานเรื่องนี้ อีกมุมหนึ่งคือ เรื่องนี้ส้มได้ร่วมงานกับพี่ๆ หลายท่านมาก ทั้ง พี่นุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) พี่ลิฟท์ (สุพจน์ จันทร์เจริญ) พี่บี๋ (สวิช เพชรวิเศษศิริ) ทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์ในยุคที่เราเป็นคนดู แล้ววันนี้พอได้มาเล่นกับพี่ๆ เขา เราดีใจมากค่ะ แล้วพี่ๆ ทุกคนก็น่ารักกันมาก อย่างพี่นุ๊กนี่คือเป็นพี่ที่วัยรุ่นมากๆ ในละคร พาร์ทอดีตของอำภากับอนงค์จะฟาดใส่กันรุนแรงตลอด แต่พอสั่งคัทพี่นุ๊กคือพี่ที่สดใส เฟรนด์ลี่ แล้วก็จะทำให้ทุกๆ คนยิ้ม ส่วนพี่บี๋เขาจะเป็นพี่ที่มีมุมการแสดงที่เรารู้สึกน่าทึ่งเหมือนกันนะ เขามีพลังในการแสดงที่เวลาเราได้เล่นด้วยกันเราจะได้รับรู้อารมณ์ของพี่เขาถ่ายทอดมาเป็นพลังการแสดงที่พอรับส่งกันแล้วสนุกมากค่ะ ส่วนกับพี่ลิฟท์เป็นพี่ที่น่ารักเช่นกันค่ะ แรกๆ แอบเกร็งนิดนึง แต่พอได้เข้าฉากด้วยกัน ได้คุยกัน พี่เขามีความเป็นมืออาชีพที่เราทำงานด้วยแล้วมีความสุขและสนุกมากค่ะ
ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นมากๆ นะคะ ส้มอยากชวนทุกคนให้ร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวทั้งหมด ปมของละครกำลังจะค่อยๆ เฉลยให้ทุกคนเห็น แต่ทุกคนต้องใจเย็นๆ มาร่วมลุ้นไปด้วยกัน หลังจากนี้สิ่งที่ทุกคนมองว่าเข้มข้นแล้วจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะ”
ติดตามความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์