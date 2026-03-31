เรื่องย่อซีรีส์ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance”
บทประพันธ์ : แลมป์โบ / LAMPBO
บทโทรทัศน์ : ศิวรัฐ หาญพานิช
ผู้กำกับ : โบ พรรณทิพย์ วิบูลย์ธรรม
ผู้ผลิต : CHANGE2561
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569
เรื่องย่อ
เมื่อชีวิตที่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบของ “ศิ ศุจินทรา” (ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์) ไฮโซสาวทายาทห้างดัง ต้องสะดุดลงอย่างไม่ทันตั้งตัว หลังธุรกิจครอบครัวเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ และโอกาสเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ได้ คือการต่อสัญญาเช่าที่ดินผืนสำคัญอันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญของครอบครัวให้สำเร็จ
แต่เรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด… เมื่อเจ้าของที่ดินตัวจริงอย่าง “เกล้ากวี” (ลูกหมี ปัญญาพัชร ) สาวสายกรีนผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายกลางท้องนา ยื่นข้อเสนอสุดเหนือความคาดหมาย “แต่งงานกับฉัน แล้วฉันจะต่อสัญญาให้”
จากคุณหนูผู้ใช้ชีวิตหรูหราสู่การต้องทิ้งทุกอย่างมาใช้ชีวิตในชนบท ศิจำเป็นต้องเรียนรู้โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยดินโคลน และวิถีชีวิตที่เธอไม่เคยเข้าใจ ขณะที่เกล้ากวีเองก็ต้องรับมือกับหญิงสาวลูกคุณหนูขี้วีนเอาแต่ใจ ที่เข้ามาเปลี่ยนจังหวะชีวิตอันสงบของเธอไปตลอดกาล จากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วย “ข้อตกลง” กลายเป็นความผูกพันที่ค่อยๆ เติบโต ท่ามกลางความแตกต่างของสองโลก สองหัวใจ และบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด
สุดท้ายแล้ว… ความรักครั้งนี้จะเป็นเพียงเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือจะกลายเป็น “บ้านของหัวใจ” ที่ทั้งคู่ไม่อยากจากไปตลอดกาล ต้องติดตามชม
คาแร็กเตอร์ตัวละคร
เกล้า เกล้ากวี รับบทโดย ลูกหมี ปัญญาพัชร
สาวบ้านนอกที่รวยระดับเศรษฐี เป็นเจ้าของที่ดินมากมาย รวมถึงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของห้าง S MALL แต่เป็นคนชอบใช้ชีวิตสมถะ ชอบใส่เสื้อปุ๋ยเป็นชีวิตจิตใจ รักการทำไร่ทำนา จิตใจโอบอ้อมอารีและมีน้ำใจกับคนรอบตัว ชอบช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนที่รักใครรักจริง ทุ่มเทเพื่อความรัก แถมยังเป็นคนใจเย็น และเข้าอกเข้าใจศิไม่ว่าศิจะเอาแต่ใจแค่ไหนก็ตาม
ศิ ศุจินทรา รับบทโดย ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์
คุณหนูเอาแต่ใจ ทายาทคนโตของตระกูล เจ้าของห้าง S MALL ที่ถูกเลี้ยงอย่างตามใจประหนึ่งเจ้าหญิงมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นคนเก่ง ฉลาด ไม่เคยทำงานอะไรจริงจัง แต่เมื่อตั้งใจทำจริงก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก นิสัยเป็นคนที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา รักแรง เกลียดแรง ชอบเอาชนะ และไม่เคยยอมให้ใครยกเว้นเกล้าเพียงคนเดียว
ศุจิน รับบทโดย บอย ภิษณุ
เจ้าของห้าง S MALL พ่อของศิและสอง เป็นพ่อใจดีที่รักลูกมาก ปากแข็งแต่ใจอ่อน มองการณ์ไกล เป็นผู้นำครอบครัวที่น่าเคารพ
อิงอร รับบทโดย กระแต ศุภักษร
ภรรยาของศุจิน เป็นแม่ของศิและสอง รักและเข้าใจลูก มักเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยปัญหาให้กับทุกคนในครอบครัว
เจน จารุดี รับบทโดย แพรว นฤภรกมล
แฟนเก่าของศิที่ทิ้งศิไปต่างประเทศ และกลับมาเพื่อทวงคืน เป็นคนชอบเลือกคบคนรวยเพื่อผลประโยชน์ คิดแต่ประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี หรือส่งผลกระทบกับใครก็ตาม
สอง อินทราพร รับบทโดย อิ้ม ธัญญาเรศ
ลูกสาวคนเล็กของตระกูล เจ้าของห้าง S MALL และเป็นน้องสาวของศิ เป็นผู้หญิงเก่งและฉลาด มีความรับผิดชอบ เอาการเอางาน มีทุกอย่างที่ศิไม่มี แต่รักพี่สาวมาก และพร้อมสนับสนุนศิอยู่เสมอ
จิ๋ว รับบทโดย บอสสึ ศุภณัฐ
หนุ่มน้อยนิสัยกวนโอ๊ย ลูกสมุนของเกล้า และเป็นคู่ปรับของศิ ฐานะไม่ดี แต่ก็เป็นคนใจบุญและเสียสละ ปลงกับชีวิต จึงใช้เวลาอย่างสนุกสนานและมีค่าเพราะรู้ว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากป่วยด้วยโรคไตระยะสุดท้าย
ปิ๊ดปี๋
ควายตัวแม่ ที่รอดชีวิตมาได้เพราะเกล้าไปไถ่ชีวิตมา เป็นควายสวย เลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ กิจกรรมยามว่างชอบแช่โคลนในปลัก
มืดมน
ลูกควายตัวผู้ที่เป็นลูกชายของปิ๊ดปี๋ ได้ไถ่ชีวิตมาพร้อมปิ๊ดปี๋ เป็นลูกที่เดินตัวติดกับแม่ตลอดเวลา
เจ้าโจ้น
ไก่ตัวบึกบึน คู่ปรับของศิ ขันตรงเวลาทุกเช้า อุปนิสัยชอบกระพือปีกพุ่งเป้าเข้าหาคนแปลกหน้า
เจ้าเป้า
แมวสามสีตัวเมียจอมซุกซน ที่เกล้าเลี้ยงไว้ที่บ้าน และกลายเป็นลูกรักอันดับ 1 ของศิ
