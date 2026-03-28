“ตรี” ปลื้มกระแส “พระนเรศ” ใน “หงสาวดี” แฟนซีรีส์อวยยศแคสติ้งเป๊ะ

“ตรี ภรภัทร” ปลื้มกระแส “พระนเรศ” แรงเกินต้านติด Trends โลก แฟนซีรีส์อวยยศแคสติ้งเป๊ะ ใน “หงสาวดี - THE LAST DUEL”
แรงเกินต้าน สำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี - THE LAST DUEL” ที่ได้รับกระแสถล่มทลาย จน EP.4 ที่ผ่านมา #หงสาวดีEP4 ขึ้นอันดับ 1 บน X Trends ของไทย และยังติดอันดับ 8 ของโลก รวมทั้งพระเอกหนุ่มมากฝีมือ อย่าง ตรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา ที่ได้รับบทบาทเป็น พระนเรศ ยังได้รับคำชื่นชอบ และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เป็นแคสติ้งที่ถูกต้องสุดๆ” ทำเอาเจ้าตัวออกอาการปลื้ม พร้อมกับเปิดใจว่า
“ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ติดตามชมซีรีส์ และโพสต์ถึงซีรีส์เรื่องนี้กันจนทำให้ EP.4 ที่ผ่านมา ขึ้นอันดับ 1 บน X Trends ของไทย และติดอันดับ 8 ของโลกด้วย รวมทั้งต้องขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผมในบทบาทของ “พระนเรศ” ด้วยครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ช่องวัน 31 ที่มอบโอกาสให้ผมได้รับบทบาทสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต และเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากครับ ก่อนจะเปิดกล้องถ่ายทำ ผมเตรียมตัวหนักมาก ต้องฟิตหุ่น ปั้นกล้าม ที่สำคัญคือต้องเรียนขี่ม้า เรียนฟันดาบ ซึ่งทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ จนไปถึงเรื่องของภาษา การออกเสียงควบกล้ำที่ต้องชัดเจน หรือภาษาไทยโบราณที่เราไม่รู้จัก ผมก็ต้องไปหาความหมายและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้เข้าถึงหัวใจของตัวละคร และยิ่งกระแสตอบรับจากแฟนๆ ออกมาดีมากๆ ก็ยิ่งรู้สึกหายเหนื่อยครับ เพราะเบื้องหลังการถ่ายทำ พวกเราต้องสู้ชีวิตสุดๆ ทั้งสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ และคิวบู๊ที่ดุเดือดสมจริง พอถึงวันที่ซีรีส์ออนแอร์ รู้สึกตื่นเต้นใจฟูมากๆ เพราะภาพ แสงสีต่างๆ ออกมาสวยงามมาก คุ้มค่ากับการที่พวกเราทีมงานนักแสดงทุกคนทุ่มเทกันแบบเกินร้อย เพื่อทำผลงานชิ้นนี้ให้ดีที่สุด อยากให้แฟนๆ ให้กำลังใจพวกเรา อยากฝากให้ชมซีรีส์ “หงสาวดี” กันด้วยนะครับ รับรองว่าจะยิ่งสนุกเข้มข้นจนถึงตอนอวสานแน่นอนครับ”
ติดตามชมเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นของศึกสองแผ่นดินได้ในซีรีส์ “หงสาวดี - THE LAST DUEL” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอปพลิเคชั่น oneD
