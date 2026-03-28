เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 15 -16 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 15 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) มาเยี่ยม ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ที่โรงพยาบาล เธอขอให้ธนนท์เลิกยุ่งกับ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) แต่ธนนท์ปฏิเสธ และยังบอกกับ เสาวลักษณ์ (กันตา ดานาว) ว่าเขาต้องการถอนหมั้นกับมินท์ต่อหน้าอ้อม ทำให้มินท์โกรธมาก โทรไปขู่ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) ว่าเธอจะไม่เดินแบบงานสมาคมผ้าไทย หากในงานนี้มีอ้อมร่วมเดินแบบด้วย แต่ในวันงาน อ้อมกลับได้เดินแบบในชุดฟินาเล่แทนมินท์ ในขณะที่มินท์ไม่สามารถขึ้นเดินแบบได้ เพราะมีคนเอาเศษแก้วใส่ในรองเท้า ทำให้มินท์บาดเจ็บก่อนเริ่มงาน มินท์สงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออ้อม!
ตอนที่ 16 ออกอากาศวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ตามสืบหาคนร้ายตัวจริงที่ทำร้าย มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ในงานเดินแบบสมาคมผ้าไทย ในขณะที่ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) จัดงานแถลงข่าวว่า อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) คือคนร้ายตัวจริง โดยเขามีพยานคนสำคัญในที่เกิดเหตุคือ พอลล่า (วินนี่ ผิวทอง) ฝ่าย ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) ก็ได้พาอ้อมมาที่งานแถลงข่าวนี้ด้วยเช่นกัน พร้อมยืนยันกับนักข่าวว่าอ้อมไม่ได้เป็นคนทำร้ายมินท์
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
