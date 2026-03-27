“ตี๋ลี่เร่อปา” ประกบคู่ “เฉินเฟยอวี่” ครั้งแรก ในมหากาพย์ซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ “ประทีปรักเหนือสองภพ”

WeTV เปิดมหากาพย์รักข้ามภพสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ตี๋ลี่เร่อปา” ประกบ “เฉินเฟยอวี่” ครั้งแรก ในสุดยอดซีรีส์จีนแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ทุบสถิติยอดจอง “ประทีปรักเหนือสองภพ - Love Beyond The Grave” รับชมพร้อมกัน 28 มีนาคมนี้ บนแอปฯ WeTV ที่เดียวเท่านั้น
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนซีรีส์จีนทั่วโลก! “WeTV” ขอเสิร์ฟความยิ่งใหญ่ให้ชาวไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งซับไทยและเสียงไทย บนแอปพลิเคชั่น WeTV ที่เดียว สำหรับโปรเจกต์ซีรีส์จีนแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ มหากาพย์รักข้ามภพที่มียอดจองทะลุถึง 6 ล้าน ขึ้นแท่นอันดับ 1 ซีรีส์ที่มียอดจองสูงสุดในปี 2026! ในซีรีส์เรื่อง “ประทีปรักเหนือสองภพ - Love Beyond The Grave” การโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองซูเปอร์สตาร์ต่างรุ่นที่เคมีน่าจับตามองที่สุดในขณะนี้ อย่าง “ตี๋ลี่เร่อปา” เเละ “เฉินเฟยอวี่”
โดยซีรีส์บอกเล่าเรื่องราว เมื่อ “เฮ่อซือมู่” (รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) ราชินีผู้คุมวิญญาณที่มีอายุกว่า 400 ปี ผู้ที่ไร้ซึ่งสัมผัสทั้งห้า ได้บังเอิญมาพัวพันกับแม่ทัพหนุ่ม “ต้วนซวี” (รับบทโดย เฉินเฟยอวี่) จึงทำการแลกเปลี่ยนพันธสัญญากับแม่ทัพหนุ่ม ทว่าหลังจากที่ได้พบกับแม่ทัพหนุ่มปริศนา นางพบว่าของบางอย่างที่แม่ทัพหนุ่มผู้นี้พกติดตัวมาดูเหมือนจะเป็นของของคนรู้จักเก่าของเธอ อีกทั้งเขาก็เหมือนจะไม่ใช่ “ต้วนซวี” ตัวจริง? ทั้งสองต่างหยั่งเชิงกันไปมา ในที่สุด “เฮ่อซือมู่” ก็ได้ล่วงรู้ถึงอดีตอันมืดมนและความมุ่งหมายในใจของ “ต้วนซวี” ขณะที่ “ต้วนซวี” ก็ได้ค้นพบความยืนหยัดและความโดดเดี่ยวของ “เฮ่อซือมู่” เช่นกัน การชิงไหวพริบ และการค้นหาตัวตนที่แท้จริงท่ามกลางบรรยากาศสุดแฟนตาซี ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้แตกต่างจากแนวรักธรรมดาทั่วไป
อีกหนึ่งความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ คือการมาปะทะฝีมือกันของสองนักแสดงนำระดับหัวแถวอย่าง “ตี๋ลี่เร่อปา” เเละ “เฉินเฟยอวี่”ที่เรียกว่าได้สวมวิญญาณตัวละครได้อย่างไร้ที่ติ ยิ่งงานสายตาบอกเลยว่าพอทั้งคู่ได้ปะทะกันแล้ว ทำเอาคนดูแทบหยุดหายใจ! รวมถึงนักแสดงสมทบที่มาสร้างสีสันอย่าง “เว่ยเจ๋อหมิง” และ “จางลี่”บอกเลยว่าเพิ่มความน่าดูเข้าไปอีก!
นอกจากนี้ยังได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง “Qin Zhen”มานั่งเก้าอี้ควบคุมการผลิต การันตีได้เลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสุดยอดผลงานคุณภาพที่ครบเครื่องทั้งภาพ แสง สี ฉากยิ่งใหญ่สุดแฟนตาซี เรื่องราวเข้มข้นเหนือจินตนาการ มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กันกับซีรีส์ “ประทีปรักเหนือสองภพ - Love Beyond The Grave”ทุกวัน เวลา 17.00 น. เริ่มตอนแรก 28 มีนาคมนี้ บนแอปฯ WeTV และ wetv.vip เท่านั้น! สำหรับพากย์ไทยการันตีเสียงคุณภาพจากทีมพากย์มาสเตอร์สตูดิโอ ติดตามได้เร็วๆ นี้
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์