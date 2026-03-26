แซ่บเกินใจ “แทน ดวงแก้ว” จูบง้อ “ญดา นริลญา” คลั่งรักไม่แผ่ว ในะซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” 27 มี.ค.นี้ ทางช่อง 3
ทำเซอร์ไพรส์กันทุกอาทิตย์จริงๆ สำหรับกระแสความร้อนแรงของคู่ “แทน ดวงแก้ว” กับ “ญดา นริลญา” ที่พาแฟนๆ ใจสั่นยิ่งกว่ากินคาเฟอีนในตอนล่าสุด เมื่อซีอีโอ ลิลิน ในโหมดดุดัน หลังเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนว่า อิงอิง สำคัญแค่ไหน ก็ตัดสินใจเดินทางไปง้อถึงสวนสนุก ก่อนที่โมเมนต์ความหวานจะต่อเนื่องไปถึงในรถ และลุ้นกันต่อในฉากห้องนอนที่ทำเอาบรรยากาศร้อนแรงจนต้องเร่งแอร์ช่วยกันเลยทีเดียว
เบื้องหลังการถ่ายทำฉากสำคัญนี้ ผู้กำกับฯ “เดวิด บีแกนเดอร์” ใส่ใจความปลอดภัยและความสบายใจของนักแสดงเป็นอย่างมาก โดยจำกัดจำนวนทีมงานในกองให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม ขณะที่นักแสดงเองก็มีการซ้อมคิวอย่างละเอียด พอแอ็กชั่น แทน - ญดา ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ถ่ายทอดความรักที่โหยหากันจนทำเอาทีมงานถึงกับเขินกันทั้งกองถ่าย
ถ้าอยากรู้ว่าฉากนี้จะร้อนแรงแค่ไหน ศุกร์นี้ห้ามพลาด เพราะความฟินครั้งนี้อาจทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าที่เคย ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังทุกวันอังคาร
