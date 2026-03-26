"เก๋ไก๋" เสียอาการหนัก! เปิดโหมดหึง "กองทัพ พีค" ก่อนเจอสาดโมเมนต์จั๊กจี้ใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เก๋ไก๋” เปิดโหมดหึงหวังยั่ว “กองทัพ พีค” แต่แผนพังไม่เป็นท่า เจอสายรุกสวนกลับด้วยโมเมนต์จั๊กจี้ใจจนเสียอาการเขินม้วน ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”

เตรียมรับความฟิน เพราะตอนล่าสุดของละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” จะทำให้คุณยิ้มแก้มปริไปกับความน่ารักน่าหยิกของ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) ที่จู่ๆ ก็เกิดอาการองค์แม่ลง หลังเห็น ตรัย (กองทัพ พีค) เข้าใกล้ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) มากเกินเหตุ จนต่อมขี้หึงทำงานหนัก เริ่มปฏิบัติการประชดประชันใส่ตรัยสารพัดตามฉบับสาวจอมแก่น แต่ไหงแผนยั่วยวนดันย้อนศรจนตัวเองพ่ายแพ้ราบคาบซะงั้น

ฉากนี้แฟนละครจะได้เห็นความพยายามของผักบุ้งที่หวังจะปั่นหัวให้ตรัยคลั่งรัก ด้วยการงัดไม้เด็ดทั้งคำพูดจิกกัดและท่าทียั่วยวนกวนประสาท กะจะเล่นงานเขาให้หงอ แต่ทว่า... ตรัยกลับไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำฝ่ายเดียว งานนี้พ่อหนุ่มไมโครเวฟงัดสกิลการง้อระดับสิบ พยายามปลอบใจและเข้าประชิดตัวจนระยะห่างเหลือศูนย์ ทั้งสายตาและคำพูดสุดละมุนทำเอาผักบุ้งที่ตั้งใจจะรุกกลับต้องเป็นฝ่ายเขินจนหน้าแดง เสียอาการแบบเสียทรงสุดๆ

สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ ทั้งเก๋ไก๋และกองทัพ พีครับส่งอารมณ์กันได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดๆ โดยเฉพาะจังหวะสบตาที่ทำเอาทีมงานลุ้นตามจนตัวเกร็ง บอกเลยว่าเป็นเคมีที่ "จั๊กจี้หัวใจ" สุดๆ ด้วยการแสดงที่น่าเอ็นดูของเก๋ไก๋ในระดับความขี้งอนที่ไม่น่ารำคาญแต่กลับชวนให้อยากแกล้งต่อ ส่วนกองทัพ พีคก็สวมบทสายรุกที่นิ่งแต่ดาเมจรุนแรงเกินต้าน! จากที่ตั้งใจจะไปป่วนเขากลายเป็นว่าต้องมานอนเขินม้วนต้วนอยู่คนเดียวซะอย่างนั้น

ใครที่ชอบโมเมนต์ความละมุนของทั้งคู่ ห้ามพลาดชมละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

"เก๋ไก๋" เสียอาการหนัก! เปิดโหมดหึง "กองทัพ พีค" ก่อนเจอสาดโมเมนต์จั๊กจี้ใจ
