“ภูมิ” ทุ่มสุดตัวเล่น “บ้านนางรำ” เค้นดราม่าหนัก

“ภูมิ เกียรติภูมิ” เค้นอารมณ์ เจอบทโหดในละคร “บ้านนางรำ” ทุ่มเกินร้อย จนกดดันตัวเอง หวังงานปัง ฝากแฟน 7HD ให้กำลังใจ ติดตามความสนุก และเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ จาก ปภัสรา โปรดักชั่น
ทำแฟนละคร ช่อง 7HD ติดหนึบหน้าจอตั้งแต่เปิดเรื่องเลยทีเดียว สำหรับละครดราม่าเข้มข้นเรื่อง “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ของผู้จัด กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ที่เนื้อหาดราม่า จัดจ้าน เข้มข้นพลาดไม่ได้กับพล็อตใหม่ ที่มีทั้งความลึกลับ ความเชื่อ และการเล่าเรื่องถึง 2 ภพ 2 ชาติ ได้อย่างน่าติดตาม นำแสดงโดย ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ ในบทชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในคำสาบานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกบคู่ แอนน่า กลึคส์ ในบทนางรำสาวบริสุทธิ์ผู้ถูกเลือก
เพิ่งออกอากาศไปก็เรียกเสียงฮือฮาและชื่นชมได้อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะพระ - นาง ที่ทำแฟนๆ สงสารกับอุปสรรคความรักของทั้งคู่ นอกจากนี้ยังบอกว่าภูมิหล่อเข้มสมกับไทป์พระเอกช่อง 7HD แถมชมความสวยของนางเอกสาว แอนน่า ซึ่งภูมิมาเปิดใจถึงบทบาทที่ได้รับให้ฟัง
“ขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามชมละครบ้านนางรำกันนะครับ แฟนๆ ที่ติดตามรอดูผลงานของภูมิเขาก็รอดูกันตั้งแต่เห็นทีเซอร์แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่ได้ดูก็บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจ บางคนก็ถามว่ามีผีไหม อยากให้มารอดูกันว่ามีไหม แต่ที่แน่ๆ มีความสนุกที่คาดไม่ถึงเยอะมาก เพราะละครเรื่องนี้มีสองพาร์ท ทั้งอดีตและปัจจุบัน นักแสดงหลายคนต้องเล่นทั้ง 2 พาร์ทสองตัวละครครับ ส่วนของภูมิเอง คาแร็กเตอร์ตัวละครที่ภูมิแสดงก็ต่างกันมาก ในอดีตชื่อ ดิน มีฐานะยากจน ส่วนปัจจุบันคือ ภูริช เป็นคนรวยที่มีทุกอย่าง แต่รู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไป จนได้เจอกับนางเอก ถ้าถามว่าบทบาท 2 คาแร็กเตอร์ 2 พาร์ททั้งอดีตและปัจจุบันในละครเรื่องนี้ของภูมิมันท้าทายมากไหม ก็ต้องบอกว่าท้าทายมาก เพราะสองตัวละครมันไม่เหมือนกันเลย คาแร็กเตอร์ก็ห่างไกลจากตัวภูมิมาก จริงๆ ทุกเรื่องที่ผ่านมาภูมิได้รับบทที่คาแร็กเตอร์ไม่ใกล้ตัวภูมิเลย แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยเหมือนกัน เพราะแน่นอนว่า เรื่องความดราม่า ค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น เขาจัดเต็มอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันดราม่ากว่าเรื่องก่อนๆ ที่ภูมิเคยเล่นมาตรงที่ส่วนใหญ่จะเห็นภูมิในฟีลแอ็กชั่นดราม่า แต่เรื่องนี้คือจะดราม่าชีวิต ความรักหนักๆ ร้องไห้ก็เยอะ เป็นตัวละครที่ไม่ต้องการอะไรนอกจากความรัก
แล้วถ้าถามว่ายากไหม มันยากตรงที่ภูมิตั้งใจกับมันมากครับ ตั้งใจจนกดดันตัวเอง เก็บมาเครียดเอง เพราะอยากให้งานออกมาดี อยากให้แฟนๆ ได้ดูละครสนุก ก่อนเข้าฉากบางครั้งก็นั่งนิ่งๆ เงียบๆ คนเดียวอยู่กับบทอยู่กับตัวละคร อันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆ ที่ถ่ายทำครับ พอถ่ายทำไปเรื่อยๆ ช่วงหลังๆ ก็พยายามใช้คำว่าช่างมัน ต้องโยนความรู้สึกกดดันตัวเองทิ้งไปให้หมด ทำงานเสร็จกลับบ้าน ตื่นเช้ามานั่งทำสมาธิ ก่อนนอนไม่จับโทรศัพท์ ปรับมายเซ็ทใหม่ก็ดีขึ้น
ฝากแฟนๆ ติดตามด้วยนะครับ บ้านนางรำ ทีมงานและนักแสดงทุกคนทุ่มเทตั้งใจมากจริงๆ แล้วคุณจะได้เห็นภาพใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นจากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ที่แน่ๆ คือความดราม่าเพิ่มเติมขึ้นมาคือการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ เป็นแนวละครที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากค่ายนี้ แบบที่มีการย้อนอดีต มีความลึกลับ มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการตัดต่อเพื่อเล่าเรื่องที่มีการเล่าตัดสลับไปมาระหว่างชาติอดีตกับชาติปัจจุบัน รับรองว่าสนุกเข้มข้นแน่นอน”
ติดตามชมละคร “บ้านนางรำ” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
