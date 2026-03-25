“พาย-เกรท-กระทิง” เปิดฉากรักสามเส้า ในละครโรแมนติกดราม่า “รักหักหลัง”

ช่อง 3 เตรียมเปิดฉากรักสามเส้า “พาย-เกรท-กระทิง” สู่เกมหัวใจที่เดิมพันด้วยชีวิตคู่ ในละครโรแมนติกดราม่า “รักหักหลัง” เริ่ม 31 มี.ค.นี้
เตรียมพบกับแรงกระแทกทางอารมณ์ครั้งใหญ่ กับละครโรแมนติกดราม่า “รักหักหลัง” ทางช่อง 3 ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนซึ่งซ่อน “ความลับ” เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมทำลายทุกอย่างให้พังทลาย ผลงานบทประพันธ์ ณัฐิยา ศิรกรวิไล และบทโทรทัศน์โดย กุศลิน เมฆวิภาต จากผู้จัด หนุ่ม กฤษณ์ ศุกระมงคล แห่งค่าย เมคเกอร์ เค จำกัด กำกับการแสดงโดย วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล ที่คว้านางเอกสุดฮอต พาย รินรดา มาประชันบทบาทกับ 2 พระเอกมาดเข้ม เกรท วรินทร และหนุ่มหล่อสุดเท่ กระทิง ขุนณรงค์ พร้อมเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ แบม สราลี, ลีน่า ลลินา, แหม่ม จินตหรา, โจม ศุกล, เอ อนันต์, ลูกน้ำ พาเมล่า, เปิ้ล ภารดี, สุ่ย พรนภา, ดีเจอ๋อง เขมรัชต์, ต๊อก ศุภกรณ์, อาร์ต มารุต ฯลฯ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความแค้น และปมชีวิตครอบครัวได้อย่างเข้มข้น ครบรส
เรื่องราวเริ่มต้นจาก “พาย” (พาย รินรดา) หญิงสาวที่ศรัทธาในความรัก แต่กลับถูกทำลายลงด้วยรักครั้งแรกที่มีให้ “วิน” (กระทิง ขุนณรงค์) เมื่อเขาเลือกเดินจากไปอย่างเลือดเย็นเพราะความไม่พร้อม กระทั่ง “ปั้น” (เกรท วรินทร) ชายผู้เข้ามาเยียวยาหัวใจ ทำให้พายเปิดใจและตัดสินใจแต่งงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อ “วิน” หวนกลับมาอีกครั้งในฐานะ “น้องชายคนสนิทของสามี” ความลับที่พยายามฝังกลบกลับกลายเป็นชนวนที่สั่นคลอนชีวิตคู่ ความรักที่เคยมั่นคงเริ่มแตกร้าว พร้อมเงื่อนไขและความหวั่นไหวที่อาจทำลายทุกคนรอบข้างรวมถึงตัวของพวกเขาเอง เมื่อความรัก ความลับ และความแค้น ปะทะกันอย่างรุนแรงบททดสอบครั้งนี้มี “รักแท้” เป็นรางวัล… แต่ใครจะเป็นผู้ได้ครอบครอง? ต้องติดตามชม
เรียกได้ว่าเป็นผลงานดราม่าเข้มข้นที่น่าจับตามอง เมื่อ พาย รินรดา พลิกบทบาทครั้งสำคัญมารับบท “พาย” ตัวแปรหลักของความสัมพันธ์สุดซับซ้อนในรักสามเส้า โดยเจ้าตัวยอมรับว่า “ตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบทก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก เพราะเป็นตัวละครที่ได้พัฒนาและเติบโตไปตามเส้นเรื่องว่าพายเป็นตัวละครที่ค่อยๆ มีวุฒิภาวะมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์และความไม่พร้อม จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่อง ซึ่งพายยอมรับตรงๆ ว่า หากตัวละครเลือกพูดความจริงตั้งแต่แรก หลายเหตุการณ์อาจไม่บานปลาย และถึงขั้นว่าพายหักหลังทุกคน ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นหัวใจของปมดราม่าทั้งหมด ความสัมพันธ์ของ “พาย” กับ “วิน” และ “ปั้น” ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน โดย “วิน” คือความรักในจุดเริ่มต้น ขณะที่ “ปั้น” คือความสัมพันธ์ที่มีเหตุผลและความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง”
ส่วนพระเอกหนุ่ม เกรท วรินทร ซึ่งรับบท “ปั้น” เผยว่าถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทท้าทาย เพราะเป็นตัวละครที่เชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอ จากการเติบโตมาพร้อมความสำเร็จ จนมองว่าสิ่งที่ตัดสินใจคือสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการเข้ามาทำให้ชีวิตของพาย และครอบครัวดูมั่นคงสมบูรณ์แบบ และตัวละครปั้นยังสะท้อนมุมมองสำคัญของชีวิตว่า มนุษย์เราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แม้จะคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้ แต่ในเรื่องของความรัก สุดท้ายอาจไม่เป็นไปอย่างที่หวัง
ด้าน กระทิง ขุนณรงค์ ผู้รับบท “วิน” เผยว่านี่คือหนึ่งในบทที่ยากและซับซ้อนที่สุดตั้งแต่เคยแสดงมา เพราะต้องเข้าถึงอารมณ์ตัวละครอย่างลึกซึ้ง เพราะวินเป็นคนที่ยังรักพายอย่างเต็มหัวใจ แม้จะรู้ว่าการถอยออกมาอาจทำให้ทุกอย่างจบลงได้ง่ายกว่า แต่สุดท้ายก็ยังเลือกอยู่ในความสัมพันธ์นั้นต่อไป เพราะยังตัดใจไม่ได้ และขอเพียงได้อยู่ใกล้ในสถานะใดก็ได้
เรื่องราวของทั้งสามตัวละครสะท้อนว่า ไม่มีใครผิดหรือถูกอย่างแท้จริง แต่ทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์เดินมาถึงจุดนี้ ขณะเดียวกัน เรื่องยังมีตัวละครสีสันอย่าง “ลีน่า” และ “แบม” ที่เข้ามาช่วยเติมความสดใสและบาลานซ์ความเข้มข้นของเนื้อหา ทำให้เรื่องราวมีมิติ
ติดตามชมความเข้มข้นทั้งหมดนี้ได้ในละคร “รักหักหลัง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 และดูออนไลน์ผ่าน 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์