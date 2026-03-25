เรื่องย่อ “รักหักหลัง - Wrong side of the rainbow”
บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทโทรทัศน์ : กุศลิน เมฆวิภาต
กำกับการแสดง : วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล
ผลิต : บริษัท เมคเกอร์ เค จำกัด โดยผู้จัด กฤษณ์ ศุกระมงคล
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569
พาย (พาย รินรดา) เด็กสาวฉลาดสดใส เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการจัดการพิพิธภัณฑ์ แต่ใช้ชีวิตเหมือนตุ๊กตาหน้ารถที่ถูก ทับทิม (เปิ้ล ภารดี) แม่เลี้ยงเดี่ยวที่คอยควบคุมบงการลูกทุกย่างก้าวหลังจากพ่อของพายทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ ความอึดอัดทำให้พายตัดสินใจ "แหกกฎ" ครั้งแรกด้วยการหนีไปทำสารนิพนธ์ไกลถึงแม่ฮ่องสอน จนได้พบกับ วิน (กระทิง ขุนณรงค์) สถาปนิกหนุ่มเซอร์ที่กำลังอยู่ในช่วงดิ่งของชีวิต วินกลายเป็น "โลกใบใหม่" ที่พายไม่เคยสัมผัส ความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบาย และการเยียวยาที่ไม่ต้องร้องขอ ค่อยๆ ก่อเกิดเป็นความรักในเวลาไม่นาน แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องพังยับเยินเมื่อทับทิมก้าวเข้ามาตัดสินว่าวิน "ไม่คู่ควร" จนวินต้องยอมถอยและหันหลังเดินออกจากชีวิตพายอย่างเลือดเย็น
ขณะที่พายกลับมาอยู่ในกรงขังของแม่ทั้งที่มีบาดแผลในใจ และเลือกที่จะมูฟออนทั้งที่ยังไม่พร้อม จนได้เจอกับ ปั้น (เกรท วรินทร) ผู้ชายสมบูรณ์แบบ โปรไฟล์ระดับ High-end ที่มีทุกอย่างที่แม่ต้องการ ปั้นเข้ามาเยียวยาทำให้พายยอมเปิดใจอีกครั้ง ด้วยแรงเชียร์จากคนรอบข้าง พายตกลงแต่งงานกับปั้น แม้จะต้องไฟต์กับแม่สามีสายบูลลี่อย่าง หนุน (แหม่ม จินตหรา) ที่มองว่าลูกสะใภ้อย่างพายอยู่คนละเกรดก็ตาม
หลังแต่งงานกับปั้น ชีวิตคู่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด เมื่อสามีไม่ใช่แค่เจ้านายในออฟฟิศ แต่ปั้นคือ "กรงขัง" ในชีวิตจริงที่พยายามควบคุมพายทุกฝีก้าว โดยเฉพาะเรื่องการมีลูก ความกดดันเริ่มสะสมบวกกับความลับในอดีตที่พายเลือกจะกลบฝังกลับมาหลอกหลอน กลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมพังทุกอย่าง ทำให้พายไม่กล้าบอกความจริงกับใคร แม้แต่กับ กระรอก (ลีน่า ลลินา) เพื่อนสนิทที่รักพายอย่างจริงใจ เป็นที่พักใจ เป็นคนรับฟัง และเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพียงไม่กี่แห่งในชีวิตของพาย
ในจังหวะที่ครอบครัวของปั้นกับพายมีรอยร้าว วินกลับมาไทยอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่ "Success" กว่าเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่กับพาย แต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อวินพบว่าพายแต่งงานกับปั้น รุ่นพี่ที่รักกันเหมือนพี่น้องและมีพระคุณกับวิน พร้อมๆ กับการมาของ มุ้งมิ้ง (แบม สราลี) ไฮโซสาวมั่น เพื่อนร่วมรุ่นที่มองว่าพายคือคู่แข่งมาตั้งแต่สมัยเรียน มุ้งมิ้งจับตาความสัมพันธ์ของพายกับปั้นตั้งแต่ต้น เริ่มเห็นปัญหาในชีวิตคู่ และค่อยๆ แทรกตัวเข้ามาในฐานะ “ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบกว่า” ของปั้น ระหว่างนั้นปั้นเริ่มสงสัยอดีตของพายและพยายามค้นหาความจริง
เมื่ออดีตเดินกลับเข้ามาในปัจจุบัน ความลับที่ซ่อนเร้นเริ่มสั่นคลอน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ถึงจุดแตกหักระหว่าง ปั้น พาย และ วิน สู่การตัดสินใจที่อาจต้องแลกมาด้วยการ “หักหลัง” จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
วรินทร ปัญหกาญจน์รับบทปริชญ์ (ปั้น)
รินรดา แก้วบัวสายรับบทพิจพิชา (พาย)
ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์รับบท กวิน (วิน/โก๋)
สราลี ประสิทธิ์ดำรงรับบทมนิษา (มุ้งมิ้ง)
ลลินา ชูเอ็ทท์รับบท ศรีรดา (กระรอก)
ภารดี วงษ์สวัสดิ์รับบททับทิม
พรนภา แซ่ซิ้มรับบท แสนสุข
จินตหรา สุขพัฒน์รับบทนาถอนงค์ (หนุน)
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทศีล
อนันต์ บุญนาครับบทเดชณรงค์ (เดช)
พาเมล่า เบาว์เด้น รับบทศิริ
เขมรัชต์ สุนทรนนท์รับบทภูผา
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณรับบทรับบทสุธี
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์รับบทปุ๊ก
ปฤสยา ศรีรัศวดีรับบทครองขวัญ
ลลนา ก้องธรนินทร์รับบทรัน
มารุต ชื่นชมบูรณ์รับบทเป๊ก
